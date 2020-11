Mädchen in Oberfranken bedroht: Eine 14-Jährige wollte am Freitagabend (13. November 2020) in Kulmbach nach Hause gehen. Dabei wurde sie von einem fremden Mann bedroht, berichtet die Polizei.

Im Gasfabrikgässchen kam dem Mädchen ein Mann aus der Fritz-Hornschuch-Straße entgegen. Der Unbekannte bedrohte zuerst die 14-Jährige und gab anschließend aus größerer Entfernung einen Schuss mit einer Waffe ab. Dabei handelte es sich augenscheinlich um eine Schreckschusswaffe.

Bedrohung in Kulmbach: Mädchen flüchtet vor Täter

Das Mädchen flüchtete und einige engagierte Fußgänger kümmerten sich um die 14-Jährige, bis die Polizei eintraf.

Der Täter entkam zu Fuß in Richtung Innenstadt. Trotz intensiver Fahndung konnte er nicht gefunden werden.

Fahndung der Polizei: So sah der fremde Mann aus

Etwa 25 bis 30 Jahre alt

170 cm groß und schlank

Trug eine schwarz-weiße Holzfällerjacke, Jeans und eine schwarze Schirmmütze

Sprach akzentfreies Deutsch

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Bedrohung aufgenommen und erbittet zur Aufklärung sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen, die am Freitagabend, gegen 21.30 Uhr, eine verdächtige Person mit schwarz-weißer Holzfällerjacke, Jeans und schwarzer Schirmmütze im Bereich Gasfabrikgässchen/Fritz-Hornschuch-Straße bemerkt haben, oder weitere Angaben zu dem beschriebenen Vorfall machen können, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 09221/609-0 an die Polizei Kulmbach.