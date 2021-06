Mehrere Polizeieinsätze in der Nacht auf Samstag (19. Juni 2021) in Kulmbach. Die Stimmung war zunächst friedlich, berichtet die Polizei. Die Außenbereiche der Gastronomie, die Gehwege in der Oberen Stadt und die Straße selbst waren mit zahlreichen Menschen besiedelt. Für Fahrzeuge gab es aber kein Durchkommen mehr.

Die dann aufkommende "Volksfeststimmung" führte bei zwei jugendlichen Kulmbachern offensichtlich zu Übermut, so die Polizei.

Attacke in Kulmbach: Polizei muss Verstärkung rufen

Laut Augenzeugen suchten die Jugendlichen Streit. Eine Polizeistreife rückte an, dann kam es zu einer Attacke. Ein 14-Jähriger verpasste einem 18-Jährigen aus dem Landkreis Kulmbach einen heftigen Faustschlag gegen die Nase. Der Angriff löste weitere Reibereien aus, berichtet die Polizei.

Daraufhin holten die Beamten Verstärkung, unter anderem aus Lichtenfels, Bayreuth und Stadtsteinach. Sie sollten die Lage wieder befrieden. Auch mehrere Hundeführer samt ihrer vierbeinigen Partner aus Bayreuth und Coburg waren im Einsatz.

Der 14-jährige Angreifer und sein Begleiter, ein 15-jähriger Junge, mussten daraufhin mit zur Polizeiwache. Nur eine halbe Stunde später gab es aber schon wieder Ärger.

Betrunkener sucht Streit – und kassiert blutige Nase

Ein 20-Jähriger aus dem westlichen Kulmbacher Landkreis stänkerte betrunken wahllos andere Fußgänger an – bis er entsprechende "Gegner" fand, berichtet die Polizei. Er geriet an drei junge Männer im Alter von 20 und 21 Jahren.

Das "Kräftemessen" währte jedoch nur kurz. Die inzwischen zahlreich vertretenen Polizisten erstickten die Schlägerei im Keim. Der Streithahn hatte sich dennoch bereits eine blutende Nase zugezogen. Er musste vom Rettungsdienst behandelt werden.

Ähnlich verstimmt über die Ereignisse der Nacht dürfte eine 32-jährige Kulmbacherin sein, die gegen 22 Uhr ihr Anwesen in der Oberen Stadt an der Ecke zum Mittleren Stadtgässchen für einige Minuten verließ. Als sie zurückkehrte, musste sie nämlich feststellen, dass ein bislang Unbekannter einen am Gartentor angebrachten Sichtschutz im Wert von rund 30 Euro demolierte. Auch hierzu leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren ein.

Polizei zieht nach Party-Nacht in Kulmbach Bilanz

Was am Ende der Nacht zurückblieb, waren mehrere Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigungen und Körperverletzungen, leichtere Verletzungen infolge der ausgetauschten Tätlichkeiten und ein unerfreulicher Berg an Müll und Scherben auf Straße und Gehweg, der die Stadtreinigung bei Sonnenaufgang in Atem hielt.