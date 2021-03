Bislang unbekannte Täter stiegen im Laufe des vergangenen Wochenendes (06.03. bis 07.03.2021) in ein Fahrradgeschäft in der Fritz-Hornschuch-Straße in der Stadt Kulmbach ein. Sie klauten mindestens 40 hochwertige Fahrräder und Bargeld. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Einbrecher mit brachialer Gewalt die Tür zum Verkaufsraum auf, berichtet das Polizeipräsidium Oberfranken. Zielstrebig haben sie sich dann zu den Lagerräumen begeben und mindestens 40 Fahrräder im Wert eines mittleren fünfstelligen Eurobetrages sowie einige hundert Euro Bargeld entwendet.

Einbruch in Fahrradladen in Kulmbach: Unbekannte stehlen hochwertige Räder und Bargeld

An der Tür entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Die Fahrräder sind vermutlich mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert worden. Zu diesem liegen aber keine näheren Informationen vor.

Zeugen, die am Wochenende etwas Verdächtigen in der Fritz-Hornschuch-Straße wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/5060 in Verbindung zu setzen.

