"Schimmel, wohin das Auge reicht in einer Malzfabrik für das berühmte Bayerische Bier – ein Hygiene-Skandal der Superlative. Der größere Skandal ist jedoch, dass die Kontrollbehörde die katastrophalen Zustände verschwiegen hat. Die Bayerische Staatsregierung muss Konsequenzen aus dem Fall ziehen und für vollständige Transparenz sorgen: Alle Ergebnisse der Bayerischen Lebensmittelkontrollen müssen künftig veröffentlicht werden", wird Oliver Huizinga, Kampagnendirektor bei foodwatch, in der Pressemitteilung zitiert.

Behörden seien nach den Vorgaben des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches dazu verpflichtet, bei "nicht unerheblichen" oder "wiederholten" Hygienemängeln die Öffentlichkeit zu unterrichten, sofern ein Bußgeld von "mindestens 350 Euro" zu erwarten ist, so foodwatch. Der Fall Zeitler zeige, dass die Behörden die Veröffentlichungspflicht einfach umgehen könnten, indem sie kein Bußgeld verhängen, kritisieren die Verbraucherschützer.

Nach Hygiene-Skandal in Malzfabrik: So reagieren Behörde und Betreiber

Gegenüber dem BR habe die Mälzerei schriftlich geäußert, man bedaure "Mängel im Bereich der Malzproduktion", diese habe man aber "unverzüglich und in Absprache mit der Kontrollbehörde behoben". Laut KBLV hingegen, so der BR, seien immer noch Betriebsteile der Malzfabrik gesperrt. Diese müssten erst noch "in einen Zustand versetzt werden, in dem eine den gesetzlichen Vorgaben entsprechende Produktion gewährleistet ist".

Zuvor habe die KBLV die Produktion in dem Schimmel-Bereich verboten, das bei der Kontrolle in der Fabrik befindliche Malz durfte nicht verkauft werden, heißt es in einer Antwort auf Anfrage des BR. Das Landratsamt Kulmbach, dass den Betrieb vor März 2020 kontrolliert haben soll, schweige zu den Ergebnissen der vorherigen Begehungen durch Mitarbeiter der Behörde.

Der bayerische Landtagsabgeordnete Florian von Brunn (SPD) kritisiert die Behörde in einer Pressemitteilung scharf: "Offenbar wurde nur deshalb kein Bußgeld verhängt, damit diese krassen Verstöße gegen die Lebensmittelhygiene nicht veröffentlicht werden müssen. Es ist völlig inakzeptabel, mit solchen Tricks geltendes Recht zu umgehen. Offenbar herrscht zumindest in Teilen der Behörde die Auffassung, man müsse die Hand sogar über schwarze Schafe halten." Der SPD-Fraktionsvorsitzende hat diesbezüglich auch eine schriftliche Anfrage an die Staatsregierung gestellt. Er wolle auch wissen, "ob durch die Arbeit in komplett verschimmelten Räumen nicht die Gesundheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in unverantwortlicher Weise gefährdet wurde."

