Bislang unbekannte Täter drangen laut Polizei am Mittwochnachmittag (16. Juni 2021) gewaltsam in die Wohnung eines Kulmbacher Mehrfamilienhauses ein.

Mithilfe einer Schubkarre schleppten sie anschließend einen Stahlblechtresor aus dem Gebäude. In diesem befand sich eine hochwertige Münzsammlung. Die Kripo Bayreuth übernahm die Ermittlungen und sucht Zeugen.

Einbruch: Diebe nehmen wertvolle Münzsammlung

In einem Zeitraum von 13.45 Uhr bis 15 Uhr brachen die Unbekannten die Eingangstür der Wohnung in der Weiherer Straße in Kulmbach auf. Im weiteren Verlauf transportierten sie den etwa 50 Kilogramm schweren Stahlblechtresor mithilfe einer Schubkarre aus dem Gebäude und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. In dem Tresor befand sich eine Münzsammlung mit einem geschätzten Wert im niedrigen sechsstelligen Eurobereich.

Die Kriminalpolizei Bayreuth übernahm die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise:

Wer hat im Bereich der Weiherer Straße verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge festgestellt?

Wer hat hinsichtlich des Abtransports mit der Schubkarre Beobachtungen gemacht?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Kripo Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0 entgegen.

Vorschaubild: Symbolfoto/Christopher Schulz