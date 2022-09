Das nächtliche Stadtbild Kulmbachs hat sich verändert. "Bitte nicht wundern, wenn heute Nacht unser historisches Rathaus oder auch die Plassenburg nicht mehr so toll und effektvoll angestrahlt werden", schreibt die Stadt in einer öffentlichen Nachricht am Donnerstag (1. September 2022) auf Facebook.

Grund sei die Energieeinsparverordnung der Bundesregierung, die zum 1. September 2022 in Kraft getreten ist. Mehrere Kulmbacher Sehenswürdigkeiten seien davon betroffen.

Kulmbach lässt viele Gebäude dunkel - Wahrzeichen wie Plassenburg darunter

Konkret würden "ab 22 Uhr Einrichtungen, für die wir als Kommune direkt oder für deren Beleuchtung wir Verantwortung tragen, nicht mehr mit außergewöhnlichen Lichteffekten besonders in Szene gesetzt", so die Stadt. Betroffen seien beispielsweise:

das historische Rathaus

das Bauamt

die Volkshochschule

das Vereinshaus

der Luitpold- und Zinsfelder Brunnen

das Turbinenhaus

der David- und Ruppertsbrunnen (beide im Stadtpark)

die Spital- und Nikolaikirche

der Weiße und Rote Turm

der Langheimer Amtshof

die ULF

die Plassenburg

Die Stadt Kulmbach weist im selben Zuge darauf hin, dass "Beleuchtung, die aus Sicherheitsgründen von elementarer Bedeutung ist, wie zum Beispiel unsere Straßenbeleuchtung", von dieser bundesweiten Verordnung nicht betroffen sei.