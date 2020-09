Krisenzeit für Schweinehalter

Whrend die zweibeinige Bevlkerung noch immer mit dem Coronavirus beschftigt ist, knnte eine andere Viruserkrankung heimischen Schweinebestnden den Garaus machen: Seit vielen Jahren bahnt sich die Afrikanische Schweinepest (ASP) ihren Weg durch Osteuropa, nun ist sie auch in Deutschland angekommen. In Brandenburg wurde ein an ASP verendetes Wildschwein gefunden, diesen Freitag besttigte das Friedrich-Lffler-Institut insgesamt 13 positive Wildschweine. Fr Menschen und andere Tiere ist die Krankheit nicht ansteckend, fr die meisten Haus- und Wildschweine bedeutet sie den Tod.