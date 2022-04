Kulmbach/Ködnitz vor 36 Minuten

Verkehrsunfall

Unbekannte nehmen Baustellen-Ampeln in Betrieb - 30 Minuten langer Stau verursacht

Kurz vor der Gemeinde Ködnitz haben Unbekannte am Freitag (08.04.2022) Baustellenampeln in Betrieb genommen und so Stau verursacht. Die Polizei ermittelt.