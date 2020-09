Im Rugendorfer Ortsteil Poppenholz ist Sonntagnachmittag kurz nach 16 Uhr ein Kleinflugzeug abgestürzt. Dabei kam der 48-jährige Pilot, ein Kronacher, ums Leben. Zwei Augenzeugen haben den Absturz beobachtet und sofort einen Alarm abgesetzt.

Gestartet war der Pilot mit seiner Maschine auf dem Kulmbacher Flugplatz. Anwohner berichten von Kunstflugübungen und Loopings, die sie zuvor am Himmel beobachtet hatten; ob es sich dabei aber um den verunglückten Piloten gehandelt hat, steht laut Polizeiangaben noch nicht fest.

Sofort tot

Die Maschine stürzte auf eine Pferdekoppel; sie geriet nicht in Brand, wurde aber total zerstört. Von dem Kleinflugzeug sei nur noch ein Knäuel übrig, so ein Polizist. Der Pilot war vermutlich sofort tot. Die Bergung der Leiche dauerte gestern bis in die frühen Abendstunden.

Was die Absturzursache war, aus welcher Höhe das Kleinflugzeug abgestürzt ist - all das sind Fragen, die es jetzt zu beantworten gilt. Mitarbeiter des Luftfahrtbundesamtes und des Kriminaldauerdienstes waren unverzüglich an der Unfallstelle, um erste Ermittlungen zu führen und Beweise zu sichern. Auch die Augenzeugen wurden am Sonntagabend noch befragt.

Großes Aufsehen

Das Unglück erregte großes Aufsehen, da es sich direkt neben der Ortsverbindungsstraße von Grafendobrach nach Zettlitz ereignet hat. An dem Großeinsatz waren mehrere Feuerwehren aus den umliegenden Ortschaften und zahlreiche Polizeistreifen beteiligt.