Gute Nachrichten für die Anwohner im Spiegel, in der Wolfskehle und in den Seitenstraßen: Die Durchfahrt durch das Kirchwehr ist ab heute Nachmittag wieder frei. Das hat die Stadt Kulmbach mitgeteilt. Ab 15.30 Uhr, so heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus, soll die Sperrung aufgehoben werden.

Die Sperrung war notwendig geworden, weil im Kirchwehr eine undichte Stelle an einer Gasleitung repariert werden musste. Ursprünglich waren damit gerechnet worden, dass die Baumaßnahmen bis Donnerstag andauern. Für die Anwohner oberhalb des Kirchwehrs war zwar eine Umleitung über den Weiherdamm stadteinwärts eingerichtet worden. Um wieder nach Hause zu kommen, mussten sie aber eine rund 30 Kilometer lange Umleitung über Neudrossenfeld, Waldau, Trebgast und den "Ranga" auf sich nehmen.

Oberbürgermeister Ingo Lehmann dankte ausdrücklich der ausführenden Firma für die zügige Abwicklung.