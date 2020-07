Kilometer zählen bei der Thurnauer Laufchallenge

Die Corona-Krise hat die Sportvereine hart getroffen. Auch beim TSV Thurnau ruhte der Spiel- und Trainingsbetrieb in den verschiedenen Abteilungen wegen der Corona-Krise. Er läuft erst so langsam wieder unter erheblichen Hygieneauflagen an. Auch den anstelle des Seefests anvisierten Fun-Lauf musste der größte Sportverein der Marktgemeinde schweren Herzen absagen.

Vorstand und Ausschuss haben lange diskutiert, ob man kurzfristig eine alternative Veranstaltung aus dem Boden stampfen könnte - ohne Ansteckungsrisiko, aber mit viel Spaß. Und herausgekommen ist eine Laufchallenge, während der ebenfalls abgesagten Kulmbacher Bierwoche vom Samstag, 25. Juli, bis Sonntag, 2. August.

Wer also keine Lust auf Fitnessstudio im Sommer hat und eine sportliche Herausforderung in Zeiten der Krise sucht, kann ab Samstag an diesem etwas anderen Wettbewerb teilnehmen.

Wo die Teilnehmer ihre Aufgabe erledigen, bestimmen sie selbst. "Entdeckt unser Thurnau und die Umgebung von ihrer schönsten Seite und erkundet neue Laufstrecken", heißt es in der Ausschreibung. Mitmachen kann jeder, der sich selbst einer neuen Herausforderung stellen möchte. Der TSV sucht den engagiertesten Läufer, die sportlichste Familie, den fittesten Verein oder auch die eifrigste Firma. "Lauft, fahrt Inliner oder radelt in der Aktionszeit so viel ihr könnt und sammelt Kilometer", fordert Vorsitzender Roland Härtel.

Die Teilnehmer, die nicht Mitglied des TSV sein müssen, sollten ihre Route mit einer App oder ähnlichem aufzeichnen und die Strecke täglich bis jeweils 24 Uhr an die Adresse laufchallenge@tsv1902thurnau.de mailen. Gestartet werden kann in vier Kategorien: Einzelsportler, Familien, Firmenteams und Vereinsteams.

Anrechnungsfaktor

Für jeden gelaufenen Kilometer wird ein Kilometer anerkannt, wer auf Inlinern unterwegs ist, wird mit dem Faktor 0,5 belegt, wer sich aufs Rad schwingt, bekommt den Faktor 0,2. Bei Einzelsportlern in der Kategorie 1 werden die absolvierten Kilometer einfach addiert. Bei Teams in den Kategorien 2, 3 und 4 werden die absolvierten Kilometer zusammengezählt und anschließend durch die Zahl der Teammitglieder dividiert.

Die Startgebühr beträgt fünf Euro pro Einzelsportler, Familien zahlen maximal zehn Euro, für Firmen und Vereine werden drei Euro je Teammitglied berechnet. Anmelden kann man sich mit dem Kontaktformular unter www.tsv1902thurnau.de oder per E-Mail an laufchallenge@tsv1902thurnau.de. Angegeben werden müssen der Name des Einzelsportlers oder des Teams, bei Mannschaften der Name eines Verantwortlichen und aller Mitglieder sowie eine Kontakt-Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmer eine Bestätigungsmail mit der Angabe der Bankverbindung für die Überweisung der Startgebühr.

Anmeldeschluss

Anmelden kann man sich noch bis Freitag, 24. Juli, 23.59 Uhr, die Startgebühr muss dann bis Montag, 3. August, eingegangen sein. Alle Einzelsportler und Teams, die diese Fristen eingehalten und jeweils täglich ihre absolvierten Strecken gemeldet haben, kommen in die Wertung. Die Besten der jeweiligen Kategorien erhalten attraktive Sachpreise.