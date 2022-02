Der Scheitelpunkt der Omikron-Welle scheint im Landkreis Kulmbach noch nicht erreicht zu sein. Das Landratsamt meldete am Sonntag weitere 197 positive Coronavirus-Fälle in Kulmbach. Insgesamt sind derzeit nachweislich 1244 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Davon wurden 1102 Personen in den letzten sieben Tagen positiv getestet. Der Inzidenzwert pro 100 000 Einwohner für den Landkreis Kulmbach steigt damit leicht auf 1542,81.

Im Klinikum Kulmbach werden derzeit 12 Patienten betreut, die positiv auf das Corona-Virus getestet wurden. Davon stammen neun von außerhalb des Landkreises, keiner befindet sich auf der Intensivstation.

In Quarantäne befinden sich aktuell 1569 Landkreis-Bewohner.