Manchmal ist der Schritt vom Opfer zum Täter nur ein ganz kleiner. Der Fall eines 70 Jahre alten Rentners aus dem Landkreis Kulmbach, der sich wegen Geldwäsche vor dem Amtsgericht verantworten musste, ist ganz typisch dafür.

Obwohl ihn Afrikaner gewaltig übers Ohr gehauen hatten, wurde der Mann jetzt auch noch zu einer Geldstrafe in Höhe von 90 Tagessätzen zu jeweils 20 Euro (1800 Euro) verurteilt.

Dubiose WhatsApp-Nachricht

Der Angeklagte war auf eine dubiose WhatsApp-Nachricht hereingefallen, in der unbekannt gebliebene Täter aus dem Benin jemanden suchten, der ihnen ein deutsches Bankkonto zur Verfügung stellte. Der Rentner, der eigentlich einen Kredit wollte und selbst schon eine dreistellige Bearbeitungsgebühr an die Täter in Afrika überwiesen hatte, ließ sich darauf ein, zumal ihm versprochen worden war, dass er von sämtlichen Geldeingängen auf sein Konto zehn Prozent erhalten werde.

Über 11 000 Euro gingen zwischen Februar und April des vergangenen Jahres aus zwölf Einzelüberweisungen auf das Konto ein. 10 600 Euro hoben sich die Täter ab, den Rest durfte der leichtgläubige Rentner für sich behalten.

Geheimzahl geschickt

Der Mann hatte allen Ernstes seine EC-Karte zu den Leuten in den Benin geschickt und ihnen auch noch die Geheimzahl für sein Konto übermittelt. Darauf, dass sämtliche eingegangenen Gelder aus Straftaten stammten, will er angeblich gar nicht gekommen sein, auch nicht darauf, dass mit Hilfe seines Konto sowohl die Herkunft der Gelder als auch die Identität der Täter verschleiert werden sollte.

Drei Geldeingänge konnte die Sachbearbeiterin von der Kriminalpolizei in Bayreuth zweifelsfrei nachvollziehen. Zweimal hatten Personen in der Hoffnung auf einen schnellen und unkomplizierten Kredit jeweils als Vorab-Bearbeitungsgebühr eine hohe dreistellige und eine niedrige vierstellige Summe auf das Konto eingezahlt. Im dritten Falle hatte eine Frau aus Erlangen drei Konzerttickets für ein Festival zum Preis von 115 Euro bestellt und natürlich nie erhalten.

Viele Geschädigte leben im Ausland

Das Geld floss jeweils auf das Konto des Rentners und wurde im Benin abgehoben. Auch bei allen anderen neun Transaktionen sei davon auszugehen, dass Straftaten dahinter stehen, sagte die Vertreterin der Staatsanwaltschaft, den konkreten Nachweis zu führen sei allerdings schon deshalb schwer, weil einige der Geschädigten im Ausland leben.

"Ich hätte doch nie gedacht, dass das irgendwas mit Geldwäsche zu tun hat", sagte der sichtlich zerknirschte Angeklagte. Er sei völlig leichtfertig an die Sache herangegangen und habe nicht gedacht, dass da etwas faul sein könnte. "Nie hätte ich mir vorstellen können, dass ich mal so gelöffelt werde", so der Mann, der selbst auf einem hohen Schuldenberg sitzt und von einer seriösen Bank wohl keinen Kredit mehr bekommen hätte.

Ein "komischer Geschmack"

Im Laufe der Zeit habe die Sache dann aber schon einen "komischen Geschmack" bekommen, bis dann irgendwann die Karte von der Bank gesperrt worden sei.

"Wenn Sie ein bisschen nachgedacht hätten, dann hätten Sie doch merken müssen, dass da etwas faul ist", sagte Richterin Sieglinde Tettmann bei der Urteilsverkündung. Spätestens, als es darum ging, die EC-Karte samt PIN-Nummer in den Benin zu schicken, "da hätte man doch aufwachen müssen".

Sie hielt dem Mann allerdings auch seine desolate finanzielle Situation zugute und die Tatsache, dass er selbst Straftätern aufgesessen war.