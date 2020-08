In der Flutmulde in Kulmbach: Und ewig grüßt der Müll

Achtlos weggeworfener Müll in der Landschaft ist unserem langjährigen Mitarbeiter Karl Heinz Weber ein Dorn im Auge. Wie er uns mitgeteilt hat, haben junge Leute während der Hitzeperiode der vergangenen Wochen unter der Berliner Brücke immer wieder Partys gefeiert. Das feiernde Volk hatte sich hierfür einen coolen Platz - den Schatten von drei Brücken - ausgesucht.

Außerdem, so Weber, seien sie hier weitgehend unbehelligt von neugierigen Blicken. Nur auf dem neu eröffneten Radweg unter der Brücke der Nordumgehung kämen ab und zu einmal Radfahrer und Fußgänger vorbei.

Über mehrere Tage traf sich dort offenbar immer wieder der gleiche Personenkreis. Dagegen wäre überhaupt nichts einzuwenden, wenn da nicht die "Hinterlassenschaften" sprich die zurückgelassenen Müllhaufen wären.

Gefährliche Scherben

Am Freitag habe er sich daran gemacht, die Party-Überreste zu entfernen. "Durch den einsetzenden Regen war die Gefahr groß, dass der Plastikmüll mit dem steigenden Wasserpegel den Main abwärts geschwemmt wird", schreibt er.

Der Abfall bestand aus leergetrunkenen und zerschlagenen Flaschen, Zigarettenschachteln, Kippen, einem Einweggrill, Verpackungsresten und Kronkorken.

Hundebesitzern und Eltern von kleinen Kindern sei es aktuell nicht zu empfehlen, in diesem Bereich ihre Hunde auszuführen beziehungsweise - "wie selbst gesehen" - die Kinder zum Baden ins Wasser zu lassen, so Weber. Zu groß sei die Gefahr, sich an den Glasscherben zu verletzen.

Unser Mitarbeiter schließt wie folgt: "Sollte sich der gleiche Personenkreis wieder dort treffen, werde ich die jungen Leute freundlich auffordern, ihren Müll doch mitzunehmen. Sollten Sprüche kommen wie "Alter, kümmere dich um deinen Mist", werde ich so frei sein, die Polizei anzurufen."