In Zeiten hoher Holz- und Energiepreise scheint der Rohstoff Holz äußerst begehrt zu sein. In den vergangenen 14 Tagen haben bislang noch unbekannte Täter am Waldrand in der Nähe der Kreisstraße KU4 bei Buchau gelagerte Holzstämme gestohlen. Nach Schätzungen haben der oder die Täter rund zehn Raummeter Baumstämme fortgeschafft. Dem Eigentümer ist damit ein Entwendungsschaden in Höhe von circa 400 Euro entstanden.

Um die auf zwei Meter zurecht geschnittenen Holzstämme aufzuladen und abzutransportieren, müssen die unbekannten Täter schwere Technik verwendet haben.

Der Eigentümer hofft, dass die Tat nicht unbeobachtet geblieben ist und Zeugen gesehen haben, wie die Holzstämme auf einen Lkw mit Ladekran oder Rückewagen aufgeladen und abtransportiert worden sind. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kulmbach unter 09221/609-0 entgegen.