Die Auseinandersetzung hatte in Bindlach (Landkreis Bayreuth) auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes ihren Anfang genommen.

Ein 59-jähriger Autofahrer fühlte sich durch das Fahrverhalten eines 21-jährigen Bayreuthers gestört. Er versuchte deshalb den jungen Mann zur Rede zu stellen. Der 21-jährige Fahrer, der sich zusammen mit seiner 19-jährigen Freundin im Auto saß, flüchtete daraufhin in Richtung Autobahn, wie die Polizei Stadtsteinach mitteilt.

Himmelkron: 59-Jähriger bedroht 21-Jährigen mit Waffe und schießt auf sein Auto

An einer Ampel fuhr der 59-Jährige neben das Fahrzeug seines "Kontrahenten" und zeigte ihm seine Pistole. Die beiden Heranwachsenden setzten ihre Flucht Richtung Autobahn fort und informierten über Notruf die Einsatzzentrale der Polizei. Mehrere Streifenwagen nahmen sofort die Fahndung nach dem 59-jährigen Autofahrer auf.

Bei der Flucht über die Autobahn Richtung Berlin nötigte der 59-Jährige seine Opfer durch starkes Auffahren und Betätigen der Lichthupe. An der Ausfahrt Himmelkron verließen beide Fahrzeuge die Autobahn und fuhren zum Parkplatz eines Schnellrestaurants.

Dort stieg der 59-jährige Bayreuther aus seinem Fahrzeug aus und gab, nachdem der 21-jährige die Fahrertüre nicht öffnete, einen Schuss aus einer Pistole in Richtung des Autos ab.

Polizei schnappt betrunkenen 59-Jährigen und stellt Waffe sicher

Der 21-Jährige beschleunigte und konnte schließlich den 59-Jährigen hinter sich lassen. Die zwischenzeitlich alarmierten Streifen nahmen den Mann im Rahmen der Fahndung in Bayreuth fest. Bei der mitgeführten und benutzen Waffe handelt es sich um eine Schreckschusswaffe, die einer echten Pistole sehr ähnlich sieht.

Für die Waffe besitzt der Mann einen sogenannten "Kleinen Waffenschein“, der zum Besitz der Waffe berechtigt. Die Waffe stellte die Polizei sicher. Bei der Spurensicherung am Parkplatz des Schnellrestaurants fanden die Beamten auch die ausgeworfene Hülse.

Nachdem ein Alkotest bei dem 59-jährigen Bayreuther 0,86 Promille zeigte, ordnete die Staatsanwaltschaft Bayreuth eine Blutentnahme bei dem Mann an. Polizei Stadtsteinach und Staatsanwaltschaft Bayreuth ermitteln jetzt wegen verschiedener, gravierender Verkehrsdelikte und Verstoßes gegen das Waffengesetz.

In diesem Zusammenhang sucht die Stadtsteinacher Polizei noch nach Zeugen, die den Vorfall am Parkplatz in Bindlach, auf der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Bayreuth-Nord und Himmelkron und speziell auf dem Parkplatz des Schnellrestaurants in Himmelkron beobachtet haben. Der Fahrer eines roten Autos, der auf der Gegenfahrbahn vor dem Schnellrestaurant zurücksetzen musste, damit der 21-Jährige vorbeifahren konnte, könnte ein wichtiger Zeuge sein. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 09225/963000 entgegen.