Mit Bakterien verunreinigt: Das Trinkwasser im Bereich Himmelkron, Lanzendorf, Gössenreuth (Landkreis Kulmbach) weist bakterielle Verunreinigungen auf, warnt die Gemeinde Himmelkron.

Deshalb hat das Gesundheitsamt ein Abkochgebot für Trinkwasser ausgesprochen.

Abkochgebot für Trinkwasser: Gemeinde Himmelkron erklärt, was zu tun ist

Dazu hat die Gemeinde eine "wichtige Mitteilung an alle Haushalte" herausgegeben:

Trinken Sie Leitungswasser nur abgekocht

Lassen Sie das Wasser einmalig sprudelnd aufkochen und dann langsam über mindestens zehn Minuten abkühlen. Die Gemeinde empfiehlt die Verwendung eines Wasserkochers

Für die Zubereitung von Essen, zum Zähneputzen und zum Reinigen von Wunden sollte nur abgekochtes Wasser verwendet werden

Sie können das Leitungswasser für die Toilettenspülung uneingeschränkt nutzen

Die Gemeinde Himmelkron kündigt an, die Bevölkerung zu informieren, sobald das Trinkwasser wieder einwandfrei ist. "Bitte schalten Sie Ihr Radio an und achten Sie auch auf Lautsprecherdurchsagen", erklärt die Gemeinde. "Bitte geben Sie die Informationen auch an Ihre Mitbewohner und Nachbarn weiter."