Gesundheitsministerin Melanie Huml hat Anfang Oktober dazu aufgerufen, sich so bald wie möglich gegen die saisonale Grippe impfen zu lassen. Dies insbesondere deshalb, um in Corona-Zeiten eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden. "Je mehr Menschen sich gegen Grippe impfen lassen, desto besser - denn in diesem Jahr ist eine Impfung besonders wichtig. Sie schützt vor schwer verlaufenden Influenza-Infektionen und stärkt zugleich unser Gesundheitssystem vor einer möglichen Überlastung angesichts der Herausforderungen durch die Corona-Pandemie", hieß es damals.

Volle Wartelisten

Doch wer sich dieser Tage gegen die Grippe impfen lassen wollte, musste oft feststellen, dass der Hausarzt gar kein Serum mehr hatte und sich bereits die Wartelisten füllten. "Wir haben innerhalb von dreieinhalb Wochen so viele Menschen geimpft wie sonst den ganzen Winter über", bestätigt Thomas Koch aus Mainleus, Vorsitzender des Ärztlichen Kreisverbands Kulmbach.

In diesem Jahr seien die Patienten wesentlich motivierter gewesen, so Koch, "sonst sind wir es gewohnt, insbesondere Risikogruppen eine Impfung nahezulegen". 250 Impfdosen hatte er zum Stichtag Ende März 2020 bestellt, die seien alle weg. "100 weitere Dosen habe ich Ende Oktober nachgeordert, hier rechne ich in dieser oder in der nächsten Woche mit einer Lieferung", erklärt der Mainleuser Arzt, 80 Patienten stünden bereits auf seiner Warteliste.

Nachforderungen möglich

Vergangene Woche sei in einem Rundschreiben an die Hausärzte der Bedarf erneut abgefragt worden. "Bis zum Mittwoch konnte man nochmals aus dem Bestand der rund 550 000 eingelagerten Impfdosen der Staatsregierung nachordern."

Hans-Peter Hubmann, Vorsitzender des Bayerischen Apothekerverbands, erklärt dazu: "Bundesweit waren etwa 21 Millionen Impfdosen vorbestellt, die Bundesregierung hatte noch weitere sechs Millionen als Reserve vor dem Stichtag im März geordert." Somit standen in Deutschland knapp 27 Millionen Impfdosen zur Verfügung.

Bedarfsabfrage

"Die bayerische Staatsregierung hatte sich zusätzlich entschlossen, 550 000 Dosen im Juni zu kaufen, diese liegen in einem separaten Lager exklusiv zur Verwendung durch den Freistaat bereit", so der Kulmbacher Apotheker. Um diesen Vorrat möglichst schnell für die Ärzte zugänglich zu machen, habe es die Bedarfsabfrage in der vergangenen Woche gegeben.

"Seit Anfang dieser Woche können die Ärzte verbindlich ihre Impfdosen über die Apotheke ihres Vertrauens aus der Bayernreserve bestellen." Hubmann rechnet damit, dass die Grippeimpfungen ab der ersten Dezemberwoche ausgeliefert werden. "Die Bedarfsabfrage hat etwa 450 000 Dosen ergeben, somit haben wir einen Puffer von etwa 100 000 Stück."

Mitte Dezember ist noch völlig in Ordnung

Der Apotheker rät jedenfalls allen, die sich impfen lassen wollen, dran zu bleiben und sich auf eine Warteliste setzen zu lassen. "Auch eine Impfung Mitte Dezember ist noch vollkommen in Ordnung." Das kann auch Thomas Koch nur empfehlen. Insbesondere Menschen, die gewisse Kriterien erfüllen, sollten sich gegen die saisonale Grippe impfen lassen. "Das sind beispielsweise Menschen über 65, Menschen mit chronischen Grunderkrankungen, chronischen Atemwegserkrankungen, aber auch Personen, die beruflich viel mit anderen Leuten in Kontakt kommen, seien es Kassiererinnen, Krankenpfleger oder Friseurpersonal."

Man habe zwar in diesem Jahr die kleine Hoffnung, dass die Grippe aufgrund der Corona-Regeln schwächer ausfallen könnte, wie schwach jedoch, könne sich erst im nächsten Jahr zeigen, denn "der Spitzenpunkt wird bei uns meist im Februar erreicht".

Nebenwirkungen möglich

Natürlich kann auch eine Grippeimpfung Nebenwirkungen haben, "sie kann eine Grippe auf Sparflamme auslösen", sagt Koch. Allerdings könne eine echte Influenza einen wirklich fiesen Verlauf nehmen und den Weg für andere Erkrankungen bereiten. Laut Hubmann wurden letztes Jahr 16 bis 17 Millionen Menschen gegen die Grippe geimpft, heuer seien es gut zehn Millionen mehr.

"Angesichts dessen jedoch, dass wir in Deutschland etwa 41 Millionen Risikopatienten haben, waren wir im vergangenen Jahr von der angestrebten Impfquote von 60 bis 70 Prozent bei Risikopatienten noch meilenweit entfernt."