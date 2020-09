Deutlich angestiegen ist die Zahl der Corona-Fälle in Landkreis Kulmbach. Wie das Landratsamt gestern Nachmittag meldete, wurden am Donnerstag fünf weitere positive Coronavirus-Fälle bestätigt: Die Gesamtzahl der seit Jahresbeginn in der Region nachgewiesenen Covid-19-Infektionen beträgt zum jetzigen Zeitpunkt 265. Von diesen Fällen gelten 246 wieder als genesen. Unter Berücksichtigung der elf Verstorbenen liegt die Anzahl der aktuell infizierten Personen demnach bei acht.

Mit dem heutigen Fall beträgt der aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz-Wert (das ist der Wert der Neuinfektionen innerhalb einer Woche, hochgerechnet auf 100 000 Einwohner)für den Landkreis Kulmbach 9,74.

Für die vom Gesundheitsamt ermittelten Kontaktpersonen (KP 1) wurde häusliche Quarantäne angeordnet. Alle Personen zeigen entweder geringe Symptome oder sind symptomfrei. Sie werden von den Mitarbeitern des Gesundheitsamtes telefonisch betreut.

Weiterführende Informationen zu COVID-19, Telefonnummern und eine Übersicht der aktuellen Corona-Zahlen gibt es auf der Internet-Seite des Landkreises Kulmbach unter www.landkreis-kulmbach.de. ed