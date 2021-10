Brigitte Böhler aus Mistelbach sitzt in der Großen Hofstube der Plassenburg auf dem Boden und beugt sich über eine bunte Leinwand. Sie verwischt die noch feuchte Farbe und sorgt so dafür, dass der Maltisch, den sie auf Leinwand gebannt hat, die gewisse Leichtigkeit bekommt. In diesem Jahr möchte die 72-jährige die Schaffenskraft, die dem Entstehungsprozess der Kunst innewohnt, auf Leinwand festhalten. In mehr oder weniger gegenständlichen Bildern verewigt Böhler die Kunstschafenden, die am Symposium teilnehmen, in ihren Bildern. "Die Situationen sind faszinierend. Es ist die Bewegung, die beim Malen entsteht, die ich festhalten möchte", erklärt die Künstlerin selbst.

"Die Kunst ist die Tochter der Freiheit", sagt die Leiterin des Künstlersymposiums, Marion Kotyba. Insgesamt zehn Künstler nehmen in diesem Jahr am Symposium teil und zeigen ihre Werke. "Nach langer Kontaktbeschränkung tut es gut, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, die künstlerische Arbeit gemeinsam zu erleben und den Besuchern Einblick in die Entstehung der Werke zu erlauben", zieht Marion Kotyba Bilanz. Sie selbst experimentiert in diesem Jahr mit Bodenausgleichsmasse und schafft einen Zyklus. Marion Kotyba spachtelt die Masse auf Leinwand, lässt die warme, erdige Farbe auf sich wirken. Die Bilder dieses abstrakten Zyklus bekommen italienische Titel, verrät Kotyba und fügt hinzu, dass sie Italienisch verwendet, weil die Sprache so schön klingt.

Eine ganz andere Art der Kunst entwickelt dagegen Hans-Dieter Jandt. Jandt, der schon zehn Mal beim Symposium dabei war, hat sich vorgenommen, einen QR-Code überdimensional auf Leinwand zu bringen. Mit dem Pinsel. Und der Code soll am Ende der Sisyphuszeichenarbeit dann wirklich funktionieren. "Das sind 1369 Quadrate à 5 Millimeter", stöhnt Jandt bei der Entwicklung seines Werkes. Ein bisschen ist er selbst gespannt, ob das Experiment glückt und ob er den Code mit dem Pinsel so genau nachzeichnen kann, dass er auch wirklich scannbar wird. "Wenn es funktioniert, dann gibt es eine Überraschung für all diejenigen, die ihn scannen", verspricht Jandt.

Die Kunstwerke, die auf der Plassenburg entstehen, sind so unterschiedlich wie die Künstler, die sie schaffen. Die Grande Dame des Bundes Fränkischer Künstler, Angelika Kandler-Seegy aus Nürnberg, ist ebenso mit von der Partie wie Neulinge: Zum ersten Mal ist Erwin Schraudner aus Bayreuth beim Symposium vertreten. Annick Servant präsentiert abstrakte, gegenstandslose Werke - vorwiegend in Blau, aber nicht nur. "Meine gegenstandfreie Phase ist vorbei. Ich versuche, auch gegenständlich zu arbeiten", hat sich Servant vorgenommen.

Karin Dietel, die ebenfalls seit einigen Jahren immer Gast auf der Plassenburg ist, versucht sich in diesem Jahr in der Aquarellmalerei. Und Hannelore Koch-Kahler möchte Collagen und Linol-Kunst präsentieren. Ihre Werke sind teilweise durch die Pandemie inspiriert. "Ich habe Schachfiguren in Linol geschnitten - sowohl der König, als auch die Bauern fallen", erklärt Koch-Kahler ihr Corona-Werk. Die Werke sind ein buntes Kaladeiskop dessen, was Kunst möglich macht. Sie geben Einblicke in die Persönlichkeiten der Künstler, in ihre Seelen.