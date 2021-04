Zwei Insassen eines Kleinflugzeuges sind bei einem Absturz am Kulmbacher Flugplatz am Donnerstagabend (22. April 2021) ums Leben gekommen. Das meldet am Abend das Polizeipräsidium Oberfranken in einer Pressemitteilung.

Kurz nach 18.15 Uhr meldete eine Zeugin über den Notruf den Absturz. Innerhalb kurzer Zeit waren zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort. Ersten Erkenntnissen zufolge startete der Pilot mit einem weiteren Insassen das Kleinflugzeug und stürzte aus bislang ungeklärter Ursache am Ende der Startbahn ab.

Flugzeugabsturz endet tödlich: Bergung bislang nicht möglich

Das Ultraleichtflugzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen, heißt es weiter. Beide Insassen starben noch am Unfallort. Einsatzkräfte versuchten das Wrack zu drehen, um die beiden Menschen zu bergen.

Die Bergung gestaltet sich aufgrund der Explosionsgefahr durch die Treibladung für den Sicherheitsfallschirm noch immer (Stand 21.45 Uhr) schwierig.

Ein Vertreter der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung sowie zwei Sachbearbeiter für Flugunfälle der oberfränkischen Polizei sind an der Absturzstelle. Ein Staatsanwalt aus Bayreuth macht sich ebenfalls ein Bild von dem Unfall und ordnete die Hinzuziehung eines Sachverständigen für Flugunfälle an, der am Freitagmorgen vor Ort kommen wird. Die Absturzstelle bleibt bis auf Weiteres gesperrt.