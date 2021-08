Am Mittwochmorgen (25. August 2021) hat es in einem Küchenbereich eines Mehrfamilienhauses in Himmelkron im Kreis Kulmbach gebrannt. Nach ersten Angaben von NEWS5 konnten sich mehrere Bewohner in Sicherheit bringen.

Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Rettungsdienst und Polizei sind ebenfalls vor Ort. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

Dies ist eine Erstmeldung und wird von der Redaktion aktualisiert, sobald nähere Details bekannt sind.