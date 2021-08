Thurnau vor 13 Minuten

Brand

Feuer in Schreinerei ausgebrochen: Meterhohe Rauchschwaden zu sehen - Kripo ermittelt

In Thurnau ist in einer Schreinerei ein Feuer ausgebrochen. Zahlreiche Feuerwehrkräfte sind aktuell vor Ort, um den Brand zu löschen. Die Löscharbeiten dauern aktuell noch an (Stand 25. August 2021, 21 Uhr).