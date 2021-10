Das bundesweit wohl einmalige Projekt der Fachklinik Haus Immanuel nimmt Form an. Da coronabedingt der Spatenstich zum neuen Mutter-Kind-Zentrum nicht gefeiert werden konnte, lud der Dachverband der DGD-Kliniken am Donnerstagvormittag zum Bodenplattenfest nach Hutschdorf ein.

"Ich schwöre, als wir die Veranstaltung planten, waren Sonne und 20 Grad prognostiziert", sagte Gotthard Lehner, Leiter der Fachklinik, mit Blick auf den hartnäckigen Nieselregen. Dem Wetter zum Trotz wurde der Grundstein gesetzt, und zwar in Form eines Kupferrohrs. "In dem Rohr befinden sich eine tagesaktuelle Zeitung, die Ansprachen, die Pläne und ein Taler der ,Sendung mit der Maus'", erklärte der Architekt Ulrich Seiler.

Zurück im trockenen Veranstaltungssaal bedankten sich Landrat Klaus Peter Söllner und Bezirksrat Thomas Nagel bei Gotthard Lehner für dessen Engagement. "Es ist ein ganz besonderes, einmaliges und vorbildliches Projekt", lobte der Landrat, und Thomas Nagel sah das Bodenplattenfest als Metapher und verglich das Bauprojekt mit einem Fundament für die wertvolle Arbeit, die im Haus Immanuel geleistet werde. "Auch ein Haus erleidet einmal einen Schaden, dann braucht es Mühe, Aufwand und vielleicht auch die Hilfe von Experten."

Bereits vor mehr als 100 Jahren wurde die Fachklinik in Hutschdorf vom Dorfpfarrer Ernst Keupp gegründet. "Keupp war ein Visionär, und auch im Laufe der weiteren Geschichte der Fachklinik beschritt man immer wieder neue und mutige Wege", erklärte Gotthard Lehner.

250 Frauen und 50 Kinder pro Jahr

Dies sei auch eine Quelle seiner Inspiration und ein Grund dafür, weshalb er sich für das neue Mutter-Kind-Zentrum einsetzte. 2010 habe die Klinik von 36 auf 60 Betten aufgestockt, und zwölf Frauen hätten ab diesem Zeitpunkt ihre Kinder mitnehmen können. "Wir betreuen im Durchschnitt 250 Frauen und 50 Kinder pro Jahr", sagte Lehner. Doch nicht alle Mütter und Kinder schafften es, nach einer 15-wöchigen Behandlungszeit ein neues, gutes Leben zu beginnen.

Mütter und Kinder hätten gleichermaßen Förderbedarf, "denn was haben wir gewonnen, wenn wir die Kinder in 20 Jahren wieder als Kunden begrüßen müssen?" Er sei ein Träumer und Idealist und wolle nicht wegschauen, denn jeder habe auch eine zweite oder dritte Chance verdient, besonders die Kinder, die nichts dafür können. So wird das neue Mutter-Kind-Zentrum im Sommer nächsten Jahres in Betrieb gehen.

Die neue Einrichtung soll Platz für zwölf Mütter, die eine Entwöhnungsbehandlung in einer Suchtrehabilitationseinrichtung abgeschlossen haben, mit bis zu 16 Kindern bieten. Man wolle im neuen Zentrum Kinder und Mütter fördern und Anleitung für eine positive Lebensplanung geben, hieß es.

Kosten: 6,5 Millionen Euro

Die Kosten für das Wohnheim mit angeschlossener Kindertagesstätte belaufen sich auf 6,5 Millionen Euro. Etwa die Hälfte konnte das Haus Immanuel über Spenden sowie über ein Crowdfunding-Modell finanzieren, über drei Millionen stammen aus Fördermitteln. "Wenn es uns gelingt, die Hälfte dieser Kinder, die bei uns untergebracht sind, auf den Weg zu bringen, hätten wir viel erreicht", sagte Lehner.