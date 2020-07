Ende der Kanalarbeiten in Schwarzach in Sicht

Seit Anfang April wird an der Erneuerung des Kanals an der Schwarzacher Hauptstraße/Abzweigung Am Kohlet kräftig gearbeitet, nun konnten die finalen Anschlusstücke verlegt werden. Imposante 7,5 Tonnen wog das Schachtunterteil aus Hochleistungsbeton, das am Donnerstagvormittag eingepasst wurde.

"Bei diesem Kanalbau gab es unterschiedliche Herausforderungen", sagte Dominik Zacharias, Geschäftsführer der D & Z Bauunternehmung aus Neudrossenfeld. Eine Problematik sei die Nähe der Kreisstraße und die steile Böschung gewesen. "Wir atmen durch, wenn alles an Ort und Stelle sitzt."

Der Kanal sei mit sechs Metern extrem tief, "und obendrein verlaufen zwei Rohre von unterschiedlichen Seiten mit unterschiedlichen Einläufen in den Schacht, hier mussten wir bei der Anpassung echte Feinarbeit leisten." Darüber hinaus habe der Kanal wegen seiner Tiefe nicht nur einen Durchmesser von einem Meter, wie sonst üblich, sondern von 1,5 Metern. "Man kann sich dann auch besser darin bewegen."

Aufgrund Schmutzwasser das das Schachtunterteil rosten lassen würde, besteht es aus Hochleistungsbeton, der viel dichter ist als normaler Stahlbeton: Daher ist das Bauteil so schwer. Ein 60-Tonnen-Kran war nötig, um es in seine Position zu bringen.

Für die übrigen Rohrteile, die immer noch bis zu stolzen 4,5 Tonnen auf die Waage bringen, reichte dann ein normaler Bagger aus. Zwei Männer standen im Schacht, um die Zentimeterarbeit mit Hilfe des Baggers auszuführen, angewiesen von Polier Oskar Heidenreich, der das Ganze von oben überwachte. Noch kurz die Wasserwaage aufgelegt: "Passt!"

"Unser Ziel ist es, mit den Arbeiten zu Beginn des kommenden Monats fertig zu sein", sagte Frank Wiesel, Leiter der Bautechnikabteilung des Marktes Mainleus. Dann dürfen sich die Schwarzacher wieder auf freie Durchfahrt freuen.