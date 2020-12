Zwischen Donnerstag vergangener und Mittwoch dieser Woche verschafften sich die Täter über eine zuvor gewaltsam geöffnete Terrassentür Zutritt zu dem Einfamilienhaus in der Hans-Klier-Straße. Die Einbrecher durchsuchten anschließend einige Zimmer. Was sie im Anwesen entwendeten, steht derzeit noch nicht abschließend fest. Danach gelang den Tätern unbemerkt die Flucht. Sie hinterließen zudem einen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Zeugen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Ortsteil Neuensorg gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Kripo Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0 in Verbindung zu setzen.