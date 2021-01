Die Sternsinger kommen alljährlich rund um den 6. Januar in die Häuser in Kulmbach Stadt und Land und schreiben die traditionellen Segenswünsche an die Türen. Dazu verkleiden sich die Kinder und Jugendlichen als Caspar, Melchior und Balthasar und sagen vor jedem Haus einen Segensspruch auf.

Doch wegen des strengen Corona-Lockdowns fällt dieser schöne Brauch in diesem Jahr aus. "Wir können nicht persönlich kommen. Aber wir hoffen, dass die Leute die Sternsingeraktion auch in diesem Jahr unterstützen. Wir haben uns etwas einfallen lassen", sagt Pastoralreferentin Bärbel Janzing.

Tütchen mit guten Wünschen

Konkret sieht dies so aus, dass in den katholischen Kirchen im Seelsorgebezirk Segens-Tütchen ausliegen. Jede Gemeinde hat ihre eigenen Tütchen gepackt. In Kulmbach, Mainleus, Thurnau und Motschenbach (in Motschenbach werden die Tütchen ausgeliefert) sind in den Tütchen Segens-Aufkleber, die sich die Gläubigen an ihre Haustür kleben können. Außerdem gehört ein Tütchen Weihrauch und ein Segensspruch dazu. In Stadtsteinach werden auch noch ein Fläschchen Weihwasser und Räucherkohle sowie eine gesegnete Kreide für alle die, die den Segensspruch lieber handschriftlich an die Haustür schreiben möchten, dazugegeben, erklärt Pastoralreferent Klaus Oberkofler.

"Der Segen kommt diesmal auf ganz neuem Weg, und doch bleibt er bei euch dies Jahr. Wir wünschen ein gutes, gesundes und keins, das ist, wie das vorige war. So helft uns zu helfen den Kindern der Welt, nie war das wo wichtig wie heut", lautet der Segensspruch, der aus der Feder von Daniela Dicker stammt.

Auch Protestanten dabei

"Die Kinder weltweit können nichts dafür. Sie brauchen die Hilfe mehr denn je. Wir hoffen, dass viele die Segens-Tütchen abholen und dass auch gut gespendet wird", appelliert Pastoralreferentin Bärbel Janzing an alle. Übrigens machen längst nicht nur die katholischen Kirchen bei der Aktion des Kindermissionswerkes mit, auch einige evangelische Kirchen legen die Segens-Tütchen aus.

Die Sternsingeraktion wird in diesem Jahr zum 63. Mal durchgeführt. Insgesamt konnten bislang 1,19 Milliarden Euro für Kinder in aller Welt gesammelt werden.

"Wichtig ist, dass alle Spenden - ohne Abzug, ohne Verwaltungskosten - direkt dem guten Zweck zugutekommen", sagt Pfarrer Hans Roppelt. In diesem Jahr wurde die Ukraine als Beispielland gewählt. Dort war die Armut schon vor der Corona-Pandemie groß. Es gibt kein gut funktionierendes Sozial- und Gesundheitswesen. Das Beispielland der diesjährigen Sternsingeraktion leidet unter wirtschaftlicher Stagnation und dem Krieg im Osten, erklärte der Pfarrer.

Außerdem verschärft die Corona-Pandemie die Armut im Land erheblich. "Viele Menschen haben ihren Arbeitsplatz verloren und können ihren Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten. Sie sind in Not geraten, da es keine nennenswerte staatliche Unterstützung gibt", schreibt Taras Vilyura, Priester in der westukrainischen Stadt Ivano-Frankivsk und Projektpartner der Sternsinger. In ihrer Verzweiflung hätten sich viele Menschen an die Kirche gewandt. Diese reagierte schnell: Seit März 2020 setzt sich das "Anti-Krisen-Zentrum" des Erzbistums Ivano-Frankivsk mit Hilfe der Sternsinger aus Deutschland für besonders bedürftige Kinder und ihre Familien ein. Seit der zweiten Corona-Welle im Herbst nehmen die Hilfsersuchen stark zu.

Video ist geplant

Die Sternsinger aus der Region wollen am 6. Januar ein Video produzieren, das auf einer Facebook-Seite oder auf dem YouToube-Kanal der Gemeinde St. Hedwig veröffentlicht werden soll - als kleiner Trost für das entgangene Live-Erlebnis. Die Pfarrei Stadtsteinach hat Sternsinger coronakonform fotografiert und legt die traditionellen Segenswünsche mit Bebilderung ins Segenstütchen.