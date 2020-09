Die Nacktheit perfekt inszeniert

Ein Topmodell: ihre ungewöhnliche Größe, ihr knabenhafter Körper, ihre marmorne Haut, ihre rotbraunen Haare, ihr schön geschnittenes Gesicht. Claire Bauroff, wie sie sich als Künstlerin nennt, ist eine faszinierende Frau. Die Männer liegen ihr zu Füßen.

Als viertes Kind des Ehepaars Baur wird sie nicht mehr wie ihr fünf Jahre älterer Bruder Friedrich in Stadtsteinach geboren, sondern an der nächsten Notarstelle ihres Vaters - in Weißenhorn bei Neu-Ulm 1895. Gegen ihre Eltern rebelliert sie schon früh. Vor allem gegen deren Absicht, sie in eine Hauswirtschaftsschule zu stecken, um sie für die Aufgaben als Hausfrau und Mutter vorzubereiten.

Claire will auf die Bühne. Sie sucht die Bohème. Mit 18 Jahren, kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs, zieht sie nach München, um Schauspielunterricht zu nehmen. Zudem schreibt sie sich bei Rudolf Bode im "Institut für Musik und Rhythmus" ein, um sich in Ausdrucksgymnastik ausbilden lassen. Der weitbekannte Pädagoge gilt als Pionier der dynamischen Tanzlehre - der Kunst, Körper und Seele zum Schwingen zu bringen.

Eine Frau in einer Männerdomäne

Doch entscheidend für ihren kometenhaften Aufstieg zu einem der bekanntesten Aktmodelle der zwanziger Jahre ist ihre Begegnung mit Trude Fleischmann in Wien. Diese bricht als erste Profi-Fotografin in die klassische Männerdomäne ein. In ihrem Atelier im Ersten Bezirk in der Nähe des Rathauses geht die Kulturschickeria des gesamten Donauraums ein und aus. Albert Einstein lässt sich von ihr ablichten, Stefan Zweig, Max Reinhard und Karl Kraus.

Doch nicht nur ihre Porträtkunst macht sie bekannt, sondern mehr noch ihre gewagten Frauenakte. Claire Bauroff ist die Erste, bei der sie die Spielräume der Aktfotografie ausprobiert. Durch ihre raffinierte Beleuchtungstechnik stellt sie die Vorzüge ihres Modells heraus: Claires lange und schlanke Beine, ihre grazilen Hände, ihren flachen, leicht muskulösen Bauch.

Die Fotografin schreckt auch davor nicht zurück, Claires rasierten Schambereich mit einem herzförmig hervortretenden Venushügel grell auszuleuchten (siehe unten Bild "Claire Bauroff nackt").

Für Ralf Georg Czapla, den Autor der "Ungleichen Geschwister", ist dies für 1924 ein Tabubruch ohnegleichen. Er weist darauf hin, dass es das Männermagazin "Playboy" erstmals 2001 gewagt habe, ein Playmate mit vollständig enthaartem Intimbereich aufs Cover zu nehmen. Doch die beiden Frauen zielen nicht auf den Voyeurismus des Betrachters oder der Betrachterin, sie wollen keine Pornografie. Ihr Anliegen ist ein ganz anderes: Sie wollen zu einem neuen Frauenbild beitragen. Sie möchten selbstbewusste Frauen, die sich von gesellschaftlichen Gängelungen und körperfeindlichen Rollenmustern befreien.

Das schwarze Schaf der Familie

Für ihren Bruder Friedrich in Burgkunstadt, vor allem aber für dessen Ehefrau Kathi, ist die Laufbahn Claires ein Horror. Sie gilt "als das "schwarze Schaf" der Familie, das man nur allzu gerne verschwieg, weil man sich seiner schämte", schreibt Czapla.

Die österreichischen Zeitungen und Illustrierten reißen sich um die Fotos. Speziell eine 1924 entstandenen Aufnahme lässt sich kaum ein Blatt entgehen: Der Akt ist bis ins Kleinste durchgestylt und künstlerisch perfekt. Gezeigt wird Claires gertenschlanker Körper im Halbprofil. Das Gesicht hat sie nach rechts abgewandt. Umhüllt von ihrem buschigen Bubikopf, so dass individuelle Züge verschwinden. Der langgestreckte Unterkörper bildet eine Beinschere mit langem Ausfallschritt.

Die Anmut einer Statue

Das gesamte Gewicht ihres Köpers ruht auf den Zehenspitzen des rechten Fußes, der linke weist nur auf den Boden, berührt ihn aber nicht. Die Arme sind abgewinkelt, sie wirken leicht verschraubt, die langen Finger sind grazil gespreizt. Nicht um "Natürlichkeit" geht es den beiden, sondern um die Nachgestaltung von Schönheit und Anmut griechischer Skulpturen.

Auch Kostümierungen probiert Trude Fleischmann bei ihrem Modell aus - Claire als Eva, als Revuegirl, als Amazone, als Harlekin, als Leda oder Venus. Es sind Rollen, die sie später bei ihren Bühnen-Shows aufnimmt und perfektioniert. Durch die Fotos wird Claire Bauroff über Nacht zu einem Star in der österreichischen Metropole, irgendwo angesiedelt zwischen skandalträchtiger Ausziehpuppe und feministischer Kultfigur.

Keine tanzt nackter

Es folgen Auftritte an den größten Häusern der Stadt. Claire gastiert am Volks- und Apollotheater, im Großen Konzertsaal und an der Wiener Sezession. Ihre Performance elektrisiert das Publikum. Die Kritik überschlägt sich mit Lobeshymnen: "Eine Zäsur innerhalb des Bühnentanzes", heißt es da beispielsweise, oder "eine neue Gattung der Poesie".

Bei einem der Tanzabende an der Sezession sitzt Anita Berben im Zuschauerraum. Sie ist die krasseste, stets mit Alkohol und Koks zugedröhnte Skandaltänzerin ihrer Zeit. Nach der Show zollt sie ihrer Kollegin ein vieldeutiges Lob: "Keiner kann noch nackter tanzen als sie."

Claires nächste Station ist Berlin, die vergnügungssüchtige Reichshauptstadt. Sie schafft es im Nu, sich im brodelnden Kosmos der Goldenen Zwanziger einen Namen zu machen. Sie tingelt durch Cabarets und Salons, vor allem aber tritt sie in Revuen auf. Die funkensprühenden Spektakel sind das große Pläsir der Berliner. Charleston, Swing, Lindy Hop, Girls in Paillettenkleidern und glitzernden Bustiers, mit Federboas und kessen Strumpfhaltern - für die Showeinlagen von Claire Bauroff gibt es kein besseres Warm-up.

Vom Conférencier als Höhepunkt angekündigt, fasziniert sie das Publikum mit frechen Kostümen und offener oder verhuschter Nacktheit. In der Revue "Achtung! Welle 505" kommt sie mit nur einem knappen Höschen auf die Bühne und versetzt damit die Zuschauer im "Admiralspalast" in Ekstase. Als Ende 1925 das "Capitol", die größte Filmbühne der Reichshauptstadt eröffnet, ist keine andere als sie die Hauptattraktion, stellt Czapla fest.

Verarmt, gebrechlich, vergessen

Mit dem Aufkommen der Nazis und ihrer Hetze gegen avantgardistische Künstler wird auch die Situation für Claire Bauroff immer schwieriger. Sie findet keine Bühne mehr für ihren Tanz. Im Juni 1943 wird sie von den Nazis noch einmal zu einer viermonatigen Tournee an die Westfront geschickt. Sie soll die demoralisierten Landser aufmuntern und ihren Durchhaltewillen anregen.

Zuflucht in Burgkunstadt

Doch dann senkt sich der Vorhang des Vergessenwerdens über Claire. Hinter ihr liegt ein turbulentes Leben mit glanzvollen Erfolgen im Showbusiness, mit zwei Ehen, zahlreichen Affären, darunter auch eine mit dem Schriftsteller Hermann Broch. Das Kriegsende erlebt sie in München. Als 1944 ihre Wohnung in der Schellingstraße ausgebombt wird, zieht Claire mit ihrer Mutter für einige Zeit zu ihren Burgkunstadter Verwandten.

Ein Star, den niemand mehr kennt

In der Nachkriegszeit verliert sich ihr Name. Krank und gebrechlich lebt sie ab 1974 zehn Jahre im Pflegeheim Gräfelfing. Da ihre Rücklagen nicht reichen, wird sie auch von ihrer Schwägerin Kathi Baur mit bescheidenen Mitteln unterstützt. Claire Bauroff stirbt im Februar 1984.

Sie hat an den großen Bühnen in Wien, München und Wien gastiert, doch kein Nachruf erinnert an den einstigen Star.

Buch

Einige Informationen in diesem Beitrag sind der Untersuchung "Die ungleichen Geschwister. Der Unternehmer Friedrich Baur und die Tänzerin Claire Bauroff" von Ralf Georg Czapla entnommen. Das Buch ist 2015 im Piper-Verlag erschienen.