Die Ergebnisse aus dem Laborbus sind da: Zu viel Nitrat im Brunnenwasser

Die gemeinnützige Organisation VSR-Gewässerschutz e.V. musste leider wieder vielen Bürgern mitteilen, dass ihr Brunnenwasser zu viel Nitrat enthält.

Das frustriert gerade dieses Jahr. Familien nutzen in der Coronakrise den eigenen Garten wieder intensiv. Kinder helfen begeistert beim Anbau von Gemüse und Obst und planschen bei den sommerlichen Temperaturen gerne im Wasser. Dafür möchten viele Leute ihr Brunnenwasser verwenden. Um zu erfahren, ob dies gefahrlos möglich ist, ließen 39 interessierte Bürger ihre Wasserproben am Informationsstand am 15. Juni in Kulmbach untersuchen.

Jeder sechste Brunnenbesitzer aus dem Raum Marktleugast - Neuenmarkt - Kulmbach - Mainleus - Altenkunstadt wurde enttäuscht: Die Nitratkonzentration ihrer Wasserprobe überschreitet den Grenzwert der deutschen Trinkwasserverordnung von 50 Milligramm pro Liter.

Die Ursache für die hohe Nitratbelastung des Grundwassers ist die intensive Landwirtschaft, die nur mit Subventionen so wachsen konnte. "Die EU-Agrarpolitik fördert bis heute Betriebe, für die hohe Erträge an erster Stelle stehen und die Verringerung der Nitratbelastung nur lästige Auflagen sind, die sie versuchen zu umgehen," so Susanne Bareiß-Gülzow, Vorsitzende im VSR-Gewässerschutz. Die Organisation fordert von der Politik, dass Subventionen nur noch an Landwirte mit einer gewässerschonenden Bewirtschaftung gezahlt werden.

Harald Gülzow, Projektleiter im VSR-Gewässerschutz, der Bundesfreiwillige Lennart Hoster und Milan Toups fanden bei den Untersuchungen 85 Milligramm Nitrat pro Liter in einem privat genutzten Brunnen in Hornungsreuth. Weitere mit Nitraten stark verschmutzte Brunnen stellten die Umweltschützer in Buchau mit 58 Milligramm pro Liter (mg/l), in Unterzettlitz mit 54 mg/l, in Kulmbach mit 64 mg/l, in Grafengehaig mit 55 mg/l und in Sessenreuth mit 60 mg/l fest.

Am Informationsstand und auch bei der telefonischen Beratung zeigten sich viele Brunnenbesitzer wütend über die Nitratbelastung der Region. Sie möchten es nicht mehr einfach hinnehmen, dass ihr Brunnenwasser nur eingeschränkt nutzbar ist. Vielen Bürgern wurde durch ihr eigenes Ergebnis klar, wie stark das Grundwasser in ihrer Region bereits belastet ist und möchten eine Änderung. Der VSR-Gewässerschutz fordert die Agrarpolitik auf die anstehende EU-Agrarreform so zu gestalten, dass die Nitratbelastung unserer Gewässer verringert wird.