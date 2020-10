Seine Ungeduld ist einem Dieb aus Kulmbach letztendlich zum Verhängnis geworden.

Eine 52-jährige Kulmbacherin kam am Freitagabend in die Dienststelle der Polizeiinspektion Kulmbach und erstattete Anzeige wegen Diebstahls. Die Frau gab an, mehrere Kleidungsstücke bei einem namhaften Versandhandel bestellt zu haben. Das Paket sollte an ihre Wohnanschrift am Galgenberg in Kulmbach geliefert werden.

Paket im Flur deponiert

Da die Bestellerin zum Liefertermin nicht zu Hause war, nahm ein Nachbar die Ware entgegen und stellte sie wie vereinbart im Flur des Mehrfamilienhauses ab. Kurze Zeit später war das besagte Paket dann nicht mehr auffindbar, weshalb die Frau Anzeige erstattete.

Die Geschädigte teilte der Polizei dann am nächsten Tag mit, sie habe auf einem bekannten Internet-Verkaufsportal festgestellt, dass nahezu identische Artikel von einem Privatverkäufer in Kulmbach angeboten wurden. Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen einen 34-jährigen Kulmbacher, der zwar nicht im Tatortanwesen wohnt, dort jedoch ein und aus geht.

Wohnung durchsucht

Als die Ordnungshüter letztendlich auf richterliche Anordnung die Wohnung des Tatverdächtigen durchsuchten, kam das gesamte Diebesgut zum Vorschein. Zum einen konnten sämtliche entwendete Kleidungsstücke in der Originalverpackung aufgefunden werden, zum anderen trug der dreiste Langfinger sogar ein entwendetes T-Shirt noch am eigenen Leib. Der 34-Jährige muss sich nun wegen Diebstahls vor der Justiz verantworten.pol