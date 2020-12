Thomas Kretschmar ist seit vier Jahren Dekan des evangelisch-lutherischen Dekanatsbezirks Kulmbach . Er hat in den letzten Tagen versucht, die Gemeinden bei der Klrung der vielen Fragen rund um die Gottesdienste in Lockdown-Zeiten zu untersttzen. Kretschmar gibt die Informationen der Landeskirche an die Kirchengemeinden mit ihren Mitarbeitenden weiter. Im Interview spricht er darber, warum es richtig ist, an Heiligabend Gottesdienste zu feiern.