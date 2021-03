Viele hatten es schon befürchtet, nun ist es eingetreten: Nachdem am Dienstag (Stand 16 Uhr) 68 weitere positive Coronavirus-Fälle im Landkreis Kulmbach bestätigt wurden, hat der Sieben-Tage-Inzidenzwert die 300-er Marke geknackt und ist auf 311,60 gestiegen. Aktuell sind 371 Menschen im Landkreis mit dem Sars-Cov2-Virus infiziert, davon entfallen 223 Fälle auf die letzten sieben Tage.

850 in Quarantäne

32 Corona-Kranke werden derzeit im Klinikum Kulmbach behandelt, davon 12 intensivmedizinisch. 850 Landkreisbewohner befinden sich in Quarantäne. Seit März 2020 sind 96 Menschen im Landkreis an Covid19 verstorben.

Das Gesundheitsamt ist weiterhin intensiv mit der Kontaktpersonenermittlung und der telefonischen Betreuung der häuslich isolierten Personen beschäftigt.

341 weitere PCR-Tests

In den Teststrecken der Kulmbacher Abstrichstelle in der Flessastraße wurden am Dienstag 341 weitere Testungen durchgeführt. Das zusätzliche Corona-Schnelltestangebot wird im Landkreis Kulmbach inzwischen seit über einem Monat angeboten und gut angenommen. An den drei Standorten der Schnelltestzentren in Kulmbach (BRK-Kreisverband), Kupferberg (Stadthalle) und Thurnau (Schützenhaus) werden mittlerweile jeden Tag insgesamt rund 300 Schnelltests abgenommen.