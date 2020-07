Der "Engel der Plassenburg" stirbt unter dem Fallbeil

"Der Potsdamer Zinnfiguren-Engel auf dem Fluge zur Plassenburg", so heißt es unter einem Comic, das ein geflügeltes Männchen mit einer dick mit Geld gefüllten Aktentasche zeigt, auf dem "Clio" steht. Weiter dann: "Wie alle guten Einrichtungen der Welt hat auch das Deutsche Zinnfigurenmuseum auf der Plassenburg einen Schutzengel. Leider hat der aber seinen Wohnsitz in Potsdam, also weit weg ..."

Amüsantes Bild

Das amüsante Bild aus dem "Nachrichten der Freunde der Plassenburg" spielt auf den Verleger August Bonneß an. Ihm ist es hauptsächlich zu verdanken, dass die Plassenburg heute mit dem Deutschen Zinnfigurenmuseum eine international bedeutende Sammlung beherbergt.

In den späten 1920er Jahren ist Bonneß ständig in Kulmbach. Er möchte seinen Beitrag leisten, dass die stolze Hohenzollernfestung nach 110 Jahren Zwangsarbeiterhaus, Zuchthaus, Gefangenenlager für russische und französische Offiziere im Ersten Weltkrieg und nochmals Zuchthaus zu einem Ort der Kultur verwandelt wird.

Der große Umbruch

1927/28 erfolgt der Umbruch: Die Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen macht sich daran, die Zuchthaus-Relikte zu beseitigen und die Räume zu sanieren.

Noch 1927 zieht eine Jugendherberge in den Arsenalbau ein. Um zu beraten, wie die Burg auf Dauer ein Publikumsmagnet werde könnte, richtet Hans Hacker einen Ausschuss ein, der mit dem Kulmbacher Historiker Fritz Limmer, dem Braubacher Burgenforscher Bodo Ebhardt und Bonneß sehr fachkundig besetzt ist. Als erster Schritt wird 1928 die Gründung des Vereins "Freunde der Plassenburg" beschlossen, gleichzeitig konstituiert sich der "Bund fränkischer Künstler", der 1929 erstmals auf der Burg ausstellt. Bonneß, der Potsdamer, der mit der Geschichte Preußens und des Deutsche Kaiserreichs aufgewachsen ist, verfolgt ehrgeiziger Pläne. Er möchte die alte Hohenzollernfestung Plassenburg an die große, die nationale Geschichte ankoppeln.

Der mit seinen 1,61 Metern sehr kleine Mann mit untersetzter Statur und Doppelkinn ist ein Energiebündel. Er sprüht vor Ideen, ist humorvoll und freundlich. Als Miteigentümer eines großen Verlags verfügt über viele Kontakte und auch beträchtliche Geldmittel. Seine Begeisterung für Zinnfiguren aber auch Geschütze ist ansteckend, sodass die Kulmbacher Planungsrunde seine Vorstöße unterstützt.

Kanonen oder Zinnfiguren?

Zunächst denkt er daran, auf der Plassenburg ein deutsches Artillerie-Museum im großen Stil nach dem Vorbild von Paris oder Madrid aufzubauen. Die schweren Geschütz-Modelle sollten im Schönen Hof aufgestellt werden, die leichte Artillerie auf den Etagen des Arsenalbaus. Doch der Anlauf scheitert, da die statische Prüfung der Zwischendecken ergibt, dass sie einer die Belastung durch Originalgeschütze nicht standhielten.

Daraufhin liebäugelt Bonneß mit der Idee, Modelle berühmter Festungsanlagen aufzustellen, garniert mit Zinnfiguren-Dioramen. Doch auch dieses Projekt wird nicht weiter verfolgt, da es Bonneß im Herbst 1930 während ersten internationalen Zinnfiguren- Ausstellung in Leipzig gelingt, die "Clio"-Mitglieder für die Plassenburg als Standort für das geplante Deutsche Zinnfigurenmuseum zu gewinnen. Im September 1932 wird es mit stolzen 40 Dioramen eingeweiht.

Den Nazis die Stirn geboten

Wie die Nationalsozialisten nach 1933 die Burg in Beschlag nehmen, erlebt Bonneß nicht direkt, denn er muss um seinen eigenen Verlag kämpfen. Nach dem Tod seines Vaters 1917 wird er Miteigentümer eines der größten Verlagshäuser in Potsdam. Der Erfolg des Unternehmens beruht auf seinen "Fernlehrbriefen", die reichsweit auf intensive Nachfrage stoßen. Zum Selbststudium werden für viele Sparten - moderne Fremdsprachen, Jura, Beamtenrecht, Musikwissenschaft oder Technikerschulung - Materialien angeboten. Auch Gastronomieführer bringt der Verlag auf den Markt, die ersten im Deutschen Reich.

Als die Nazis 1933 zur Macht kommen, weigert sich Bonneß kategorisch, im Unterschied zu seinen beiden Kompagnons, NSDAP-Propaganda zu drucken. Mehr noch: Er kritisiert offen die NS-Politik und macht die braunen Machthaber vor Betriebsangehörigen und in der "Kasinogesellschaft" lächerlich.

Witz kommt vor Gericht

Einer dieser "Witze" wird später vor Gericht verhandelt: "Bei den alten Germanen gab es eine nützliche Regel: Da haben die Stammeshäuptlinge gegeneinander gekämpft. Das sollten Hitler und Stalin auch tun, da bleibt dem Volk viel erspart."

Von einem Rechtsanwalt wird der Verleger denunziert und daraufhin im August 1943 in seinem Ferienhaus in Bad Elster von der Gestapo verhaftet. Nach monatelangen Vernehmungen erfolgt im Februar 1944 die Verhandlung vor dem Oberlandgericht Brandenburg. Bonneß wird nach "Heimtückegesetz" zum Tode verurteilt, "da er durch defätistische Reden den deutschen Selbstbehauptungswillen zu zersetzen versucht hat".

Freisler führt den Vorsitz

"Clio"-Freunden gelingt es, bei Justizminister Thierack eine Wiederaufnahme des Verfahrens zu erwirken. Die findet am 8. Juli 1944 am Berliner Volksgerichtshof statt.

Den Vorsitz führt der berüchtigte Roland Freisler. Seine Perfidie besteht darin, dass er scheinbar Entlastendes würdigt. So heißt es im Gerichtsprotokoll: "Er interessierte sich immer für den deutschen Wehrgedanken und schuf das bekannte Zinnsoldatenmuseum auf der Plassenburg, das, wie er sagt, jetzt aus mehr als 250 000 Figuren besteht. Bonneß legte Wert auf die Feststellung, dass unter diesen sich in naturgetreues Schaubild des Nürnberger Parteitags und des Potsdamer Staatsaktes befindet."

Andererseits findet Freisler"Beweise", dass der Verleger als "Hochgradfreimaurer" konspirative Kontakte zu jüdischen Sammlern unterhalten habe. Am 8. Juli 1944 ergeht das endgültige Todesurteil, am 4. Dezember wird Bonneß im Zuchthaus Görden in Brandenburg mit dem Fallbeil hingerichtet. Die Betriebsanteile werden seiner Familie entzogen und einem seiner Kompagnons, einem Parteimitglied, zugesprochen.

Erst Jahrzehnte nach dem Krieg (1998) wird Bonneß rehabilitiert. In Potsdam erinnert eine Straße an den "Zinnfiguren-Engel" der Plassenburg, in Kulmbach nichts.