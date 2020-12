Alles ist in diesem Jahr anders und verlangt nach kreativen Lösungen. So waren auch die ehrenamtlichen Helferlein der Pfarrgemeinde "Unsere Liebe Frau" nicht untätig und haben sich eine auflagenkonforme Lösung für das beliebte Krippenspiel ausgedacht. "Wir haben uns schon länger mit der Tatsache auseinandergesetzt, dass es in diesem Jahr kein Krippenspiel wie jedes Jahr geben wird", sagt Kerstin Renner. Gemeinsam mit Gabriele Hahn und Ursula Steinlein hatte sie eine Idee und setzen diese um. "Traditionell gestalten ja die Kommunionkinder das Krippenspiel, und wir wollten unbedingt an der Grundidee, nämlich ein Krippenspiel von Kindern für Kinder, festhalten."