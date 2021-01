Über den Jahreswechsel wurden 62 weitere positive Coronavirus-Fälle im Landkreis Kulmbach bestätigt. Das hat das Kulmbacher Landratsamt gestern Nachmittag mitgeteilt. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Covid-19-Infektionen in der Region beträgt damit zum jetzigen Zeitpunkt 1425.

Von diesen Fällen gelten inzwischen 1064 wieder als genesen. Unter Berücksichtigung der 22 im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion stehenden Todesfälle liegt die Anzahl der aktuell im Landkreis infizierten Personen bei 339.

Von den Infizierten fallen 212 Fälle in die letzten sieben Tage. Der aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz-Wert pro 100 000 Einwohner für den Landkreis Kulmbach beträgt demnach 296,23. Der durchschnittliche Inzidenzwert für Bayern liegt laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) bei 166,21 (Stand 1. Januar, 8 Uhr).

Einschließlich der aktuell infizierten Personen befinden sich derzeit 722 Landkreisbürger in Quarantäne. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes waren auch über den Jahreswechsel hinweg und sind nach wie vor intensiv mit der Kontaktpersonenermittlung und der telefonischen Betreuung der häuslich isolierten Personen beschäftigt.

Im Klinikum Kulmbach werden derzeit 37 Patienten stationär betreut, drei davon intensiv. Einer der stationär betreuten Patienten hat seinen Wohnsitz außerhalb des Landkreises. 26 der derzeit im Klinikum behandelten Corona-Patienten kommen aus den Altenheimen in der Region. Von den insgesamt 22 Corona-Toten im Landkreis stammten sieben aus Altenheimen.

Eine weitere Panne hat es wohl im Zusammenhang mit den geplanten Impfungen gegeben. Eine für den Silvestertag angekündigte Lieferung von Impfstoff kam zu spät an. Mitarbeiter der Behörde haben allerdings nahezu all jene Menschen, die für Silvester einen Impftermin vereinbart hatten, erreichen und die Termine verlegen können. Ab der zweiten Kalenderwoche rechne man nach derzeitigen Informationen mit weiteren Impfstofflieferungen, heißt es aus dem Landratsamt. Daher müssten alle für die Folgewoche ab dem 4. Januar vereinbarten Termine um eine ganze Woche verschoben werden; sind finden dann entsprechend ab dem 11. Januar statt. Der ursprünglich vereinbarte Zeitpunkt bleibt dabei jeweils gleich. Die Mitarbeiter des Landratsamtes versuchen, versuchen, mit allen betroffenen Bürgern in Kontakt zu treten und sie direkt zu informieren. Wegen der fehlenden Planungssicherheit sind zunächst auf absehbare Zeit zudem keine weiteren Terminvereinbarungen über die Hotline des Impfzentrums möglich. Mehr Informationen gibt es auf der Internet-Seite des Landkreises Kulmbach.