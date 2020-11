Am Montag wurden sechs weitere positive Coronavirus-Fälle im Landkreis Kulmbach bestätigt. Die Gesamtzahl der aktuellen COVID-19-Infektionen beträgt nach Auskunft des Landratsamtes damit zum jetzigen Zeitpunkt 180. Von den aktiv Infizierten fallen 140 Fälle in die letzten sieben Tage. Der aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz-Wert pro 100 000 Einwohner für den Landkreis Kulmbach beträgt demnach 195,62. Am Vortag hatte der Wert noch bei 197,02 gelegen. Einschließlich der aktuell infizierten Personen befinden sich derzeit 1098 Landkreisbürger in Quarantäne.

Im Klinikum Kulmbach werden derzeit vier Patienten stationär betreut, einer davon intensiv. Einer der stationär betreuten Patienten hat seinen Wohnsitz außerhalb des Landkreises. Mehr Infos zu Corona gibt es eim Internet unter www.landkreis-kulmbach.de/coronavirus.