Alltag ist noch lange nicht eingekehrt, doch in der Corona-Krise freut man sich über jede kleine Erleichterung. Weil der Inzidenzwert im Landkreis Kulmbach auf 217,98 gesunken ist, wird die am 10. Januar erlassene Allgemeinbeschränkung in einem Punkt aufgehoben. Die Folge: Ab Samstag darf man sich wieder mit einer Person aus einem anderen Hausstand treffen, auch Sport an der frischen Luft mit einer nicht zum eigenen Hausstand gehörenden Person treiben beziehungsweise sich im öffentlichen Raum aufhalten, wie es im Beamtendeutsch heißt.

Die anderen Bestimmungen der Allgemeinverfügung vom 10. Januar bleiben bestehen, wie das Landratsamt mitteilt. Die Allgemeinverfügung steht auf der Homepage des Landratsamtes www.landkreis-kulmbach.de

Ein weiterer Todesfall

Zum allgemeinen Stand teilt das Landratsamt mit, dass bis Freitag 34 weitere positive Coronavirus-Fälle im Landkreis Kulmbach bestätigt wurden. Leider ist auch die Zahl der im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion stehenden Todesfälle im Landkreis um eine Person auf 63 angestiegen. Unter Berücksichtigung der Verstorbenen liegt die Anzahl der aktuell im Landkreis infizierten Personen bei 397. Der 7-Tage-Inzidenz-Wert, der vor kurzem noch bei weit über 300 war, liegt jetzt bei 217,98.

45 im Klinikum

Im Klinikum werden 45 Infizierte stationär betreut, davon kommen 9 nicht aus dem Landkreis. Sechs Patienten befinden sich auf der Intensivstation. In Quarantäne befinden sich 742 Menschen. Ingesamt wurden bis dato 1787 Corona-Fälle registriert. 63 Menschen sind verstorben.

In den Teststrecken der Abstrichstelle des Landkreises und durch mobile Reihentestungen wurden seit Anfang der Woche bis einschließlich Donnererstag 325 Testungen durchgeführt.