Die Corona-Pandemie hat Franken weiter im Griff. Den aktuellen Stand der COVID-19-Fälle erfahren Sie in unserer Karte - inklusive Stand der Aktualisierung.

Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen kann es vorkommen, dass die Zahlen nicht immer aktuell sind. Regelmäßig überprüfen wir die Zahl der Infizierten im Landkreis und vermelden sie dann hier. Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise der Landratsämter, Landesämter und des Robert-Koch-Instituts kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 22.08.2021, 14 Uhr: Inzidenz in Kulmbach steigt auf 15,37 - vier neue positive Corona-Fälle

Am vergangenen Wochenende wurden vier weitere positive Coronavirus-Fälle im Landkreis Kulmbach bestätigt. Von den aktuellen Corona-Fällen fallen 11 positive in die letzten sieben Tage.

Der aktuelle 7-Tage-Inzidenz-Wert pro 100.000 Einwohner für den Landkreis Kulmbach steigt demnach auf 15,37.

Update vom 20.08.2021, 20.30 Uhr: Kreis Kulmbach mit niedrigster Inzidenz in Bayern

Laut den Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) hat der Landkreis Kulmbach derzeit die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern mit einem Wert von 7. Landrat Klaus Peter Söllner bezeichnet dies am Freitag als "sehr erfreuliches Zwischenergebnis". Auch im bundesweiten Vergleich gibt es nur wenige Regionen mit weniger Corona-Fällen.

"Mit Blick auf die Deutschlandkarte müssen wir allerdings auch festhalten, dass dies nur eine Momentaufnahme ist, die nicht zuletzt auf das disziplinierte Verhalten unserer Bürgerinnen und Bürger zurückzuführen ist, leider aber wohl nicht ewig währen wird", so Söllner. In ganz Deutschland steigt die Zahl der Corona-Infektionen derzeit wieder, das RKI spricht bereits vom Anfang der vierten Welle.

Die Bürger*innen im Landkreis werden daher weiterhin um Achtsamkeit und Vernunft gebeten. Zudem wird nach wie vor dazu aufgerufen, die vielfältigen Impfangebot wahrzunehmen. "Es ist jetzt enorm wichtig, dass die Zahl der Impfungen wieder steigt - insbesondere auch unter den jungen Menschen in der Region. Die Impfung ist derzeit sicherlich der sicherste Weg, das Infektionsgeschehen im Griff zu behalten", so Landrat Söllner. Derzeit liegt die Quote der Erstimpfungen im Landkreis bei 65 Prozent, die der Zweitimpfungen bereits bei über 60 Prozent. Nach den aktuellen Zahlen des Landratsamtes vom Freitag ist die Inzidenz leicht auf 9,78 gestiegen. Es wurden zwei weiterer Corona-Fälle gemeldet, womit die Zahl der aktiven Infektionen bei 14 liegt.

Update vom 26.07.2021, 17.45 Uhr: 60 Impfwille nehmen an Sonder-Impfaktion teil

Die Impf-Aktion am vergangenen Samstag (24. Juli), bei der Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren eine Corona-Impfung erhalten konnten, wurde aus Sicht der Organisatoren gut angenommen. Im Impfzentrum Kulmbach sind -zusätzlich zu den bereits terminierten Impfungen- 60 weitere Impfwillige spontan vorbeigekommen, 48 davon waren im Alter zwischen 12 und 17 Jahren.

Landrat Klaus Peter Söllner bedankt sich bei Dr. Patrick Muzzolini, der die Kinder- und Jugendlichen bzw. deren sorgeberechtigten Begleitpersonen aufklärte und die Aktion begleitete, sowie bei allen Mitarbeitern und Akteuren im Kulmbacher Impfzentrum. „Jede Impfung trägt dazu bei, dass wir das Pandemiegeschehen im Griff behalten und gerade mit Blick auf das neue Schuljahr ein Stück mehr Sicherheit gewinnen“, so Söllner.



Der Leiter des Krisenstabs Oliver Hempfling erinnert daran, dass das Impfzentrum Kulmbach auch weiterhin ohne vorherige Anmeldung während der regulären Zeiten (von Montag bis Freitag von 14.00 bis 18.00 Uhr sowie Samstag von 08.00 bis 12.00 Uhr) für terminlose Impfungen aufgesucht werden könne. Dabei seien alle Impfstoffe in ausreichender Menge vorhanden. „Wir haben uns allerdings dazu entschlossen, Impfungen mit dem Vakzin von Johnson&Johnson grundsätzlich am Dienstag anzubieten. Dies dient dazu, das Impfstoff-Management zu optimieren und soll verhindern, dass übrig gebliebener Impfstoff verworfen werden muss“, so Hempfling.

Update vom 15.07.2021, 20.10 Uhr: Gastro-Gutscheine für Corona-Impfung

Die nächste Sonderimpfaktion des Impfzentrums Kulmbach am Samstag (17.07.2021) auf dem EKU-Platz erfährt einen weiteren Anreiz. Dies teilt das Landratsamt Kulmbach mit. Wer sich dort mit dem Vakzin von Johnson&Johnson impfen lässt, erlangt mit der einmaligen Spritze nicht nur einen vollständigen Impfschutz bis zum Beginn der Sommerferien. Jeder Impfling hat zudem die Chance auf einen Gastro-Gutschein im Wert von 20 Euro.

Impfen ist der beste Weg aus der Corona-Pandemie. Das sieht auch der Vorsitzende der Kreisstelle Kulmbach des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands Stephan Ertl so. „Eine Corona-Impfung schützt nicht nur jeden Einzelnen, sondern unsere Gesellschaft insgesamt. Und damit letztlich auch unsere Branche“, ist Ertl überzeugt. „Wir möchten daher die ins Stocken geratene Impfkampagne unterstützen und stellen zehn Gutscheine zu je 20 Euro zur Verfügung.“

Die Gutscheine werden unter allen, die sich am Samstag auf dem EKU-Platz impfen lassen, verlost. „Jeder soll die gleiche Chance auf einen der Gutscheine haben, egal wann jemand am Samstag kommt“, erklärt der Leiter des Krisenstabs Oliver Hempfling. „Die Gewinner der Gutscheine werden von uns schriftlich benachrichtigt“, so Hempfling, der dabei betont: „Gewinner sind an sich alle, die sich impfen lassen!“

Update vom 09.07.2021, 20.45 Uhr: Inzidnez weiterhin bei Null - keine positiven Fälle

Auch am Freitag (09.07.2021) wurden keine weiteren Coronavirus-Fälle im Landkreis Kulmbach bestätigt. Der aktuelle 7-Tage-Inzidenz-Wert pro 100 000 Einwohner für den Landkreis Kulmbach beträgt damit weiterhin 0.

Seit Freitag gilt der letzte positive Corona-Patient im Landkreis Kulmbach als genesen. Damit sind aktuell keine positiven Corona-Fälle im Landkreis nachgewiesen. Dies teilt das Landratsamt Kulmbach in einer Pressemitteilung mit.

So erfreulich diese Entwicklung auch ist, dürfe man die Verbreitung der Delta-Variante und die teils wieder steigenden Inzidenzwerte im In- und Ausland nicht aus dem Auge verlieren, so Landrat Söllner. Einen zuverlässigen Schutz vor einem erneuten Aufflackern des Virus gewährleiste letztlich nur eine möglichst durchgängig geimpfte Bevölkerung. Zudem sollten Vorsicht und Umsicht weiterhin unsere Begleiter sein.

Update vom 28.06.2021, 19 Uhr: Delta-Variante festgestellt - Termine für Erstimpfungen werden nicht angenommen

Heute wurde kein weiterer positiver Coronavirus-Fall im Landkreis Kulmbach bestätigt. Von den aktuellen Corona-Fällen fallen 10 in die letzten sieben Tage. Der aktuelle 7-Tage-Inzidenz-Wert pro 100.000 Einwohner für den Landkreis Kulmbach beträgt damit 11,18.

Wie in etlichen anderen Landkreisen wurden nun auch im Landkreis Kulmbach die ersten Infektionen mit der Delta-Variante bestätigt. Den Nachweis erbrachte eine sogenannte Gesamtgenomsequenzierung, die einige Tage in Anspruch nimmt. Die betroffenen drei Fälle sind deshalb bereits abgearbeitet. Weitere Maßnahmen waren nicht mehr veranlasst. Eine Weitergabe des mutierten Virus konnte bislang ausgeschlossen werden, wie das Landratsamt Kulmbach mitteilt.

"Die Bestätigung der Delta-Variante zeigt, dass die Pandemie nicht nur nicht vorbei ist, sondern dass Vorsicht und Wachsamkeit weiter oberstes Gebot sind“, so Landrat Klaus Peter Söllner. Auch wenn die Inzidenz aktuell relativ niedrig sei, müsse die Lage als fragil bezeichnet werden.

Leider registrieren die Verantwortlichen beim Landratsamt Kulmbach, dass immer wieder Termine für Erstimpfungen im Impfzentrum nicht vergeben werden können. "Nach einer längeren Zeit, während der Zweitimpfungen im Vordergrund standen, können wir jetzt wieder verstärkt Erstimpfungen vornehmen. Aber nicht alle nehmen die versandten Einladungen an“, betont der Leiter des Krisenstabs Oliver Hempfling. "Mit Blick auf die sich weiter ausbreitende Delta-Variante ist eine schnell voranschreitende Impfkampagne die wirksamste Maßnahme, das Virus langfristig in den Griff zu bekommen. Deswegen ist es wichtig, dass wir beim Impfen nicht nachlassen.“

Der Leiter des Impfzentrums Marcel Hocquel verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass nun auch für die bayerischen Impfzentren die Priorisierung aufgehoben wurde. "Damit können wir nun jedem ein Impfangebot machen. Wer noch nicht geimpft ist, sollte sich möglichst schnell im Bayerischen Impfportal registrieren oder unsere Impfhotline nutzen“, so Hocquel. Jeder, der bereits beim Haus- oder Betriebsarzt geimpft wurde, sollte dagegen seine Registrierung löschen oder sich hierfür telefonisch an das Impfzentrum wenden, um Termine für bislang ungeimpfte Personen zu ermöglichen.

Derzeit haben 55,19 % der Landkreisbevölkerung eine Erstimpfung erhalten. Bei den Zweitimpfungen liegt die Quote bei 39,42 %.

Update vom 21.06.2021, 18.05 Uhr: Fünf Neuinfektionen - Pandemie ist "noch nicht vorüber"

Am Dienstag (22. Juni 2021) meldet der Landkreis fünf neue positive Corona-Fälle. Damit fallen von den aktuellen Corona-Fälle sechs in die letzten sieben Tage. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt nun bei 8,38.

Aufgrund der entdeckten Neuinfektionen mahnt Landrat Klaus Peter Söllner zur Vernunft: „Diese fünf neuen Fälle belegen einmal mehr, dass die Pandemie, entgegen aller Freude über die Lockerungen und das schöne Wetter, leider noch immer nicht vorüber ist. Gerade im Hinblick auf die sich ausbreitende Delta-Variante dürfen wir jetzt nicht unvernünftig werden“, kommentiert er die aktuelle Situation. Die sorgenbereitende Delta-Variante sei im Landkreis bislang noch nicht aufgetreten. Aufgrund der Erfahrungen mit der Alpha-Variante (B.1.1.7) mahnt der Landrat jedoch weiterhin zur Vorsicht und zur Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln.

Die erhöhte Übertragbarkeit der Delta-Variante mache "Menschenaufläufe wie am Wochenende in der Oberen Stadt sind aus Sicht des Infektionsschutzes noch nicht verantwortbar", ergänzt der Leiter des Krisenstabs Oliver Hempfling. Zudem seien coronatypische Symptome weiterhin ernstzunehmen, bei Anzeichen solle sofort ein Arzt kontaktiert und Kontakte reduziert werden, so Hempfling weiter.

Gute Nachrichten gibt es bei dem Impffortschritt: Nachdem der Fokus in den vergangenen Wochen auf den Zweitimpfungen lag, können nun wieder mehr Erstimpfungen angeboten werden. Ab Dienstag (22. Juni) können neben den Zweitimpfungen täglich 120 bis 180 Personen ihre erste Impfdosis erhalten. Ab nächster Woche werden bis zu 380 Erstimpfungen mit den Vakzinen von Biontech und Moderna erwartet.

Die Einladungen zu den Erstimpfungen in Impfzentren gestalten sich derweil schwierig. Personen, die bereits bei ihrem Hausarzt oder betrieblich geimpft worden sind, sollen Registrierung bei dem Impfzentrum löschen oder telefonisch bescheid geben. "Nur so können diejenigen, die noch auf einen Termin warten zeitnah eingeladen werden", erklärt der Leiter des Kulmbacher Impfzentrums Marcel Hocquel.

Insgesamt sind mittlerweile 52,71% Personen aus dem Landkreis Kulmbach erstgeimpft und 35,18% zweitgeimpft.

Vorschaubild: © André Beer / Pixabay