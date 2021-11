Die Corona-Pandemie hat Franken weiter im Griff. Den aktuellen Stand der COVID-19-Fälle erfahrt ihr in unserer Karte - inklusive Stand der Aktualisierung.

Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen kann es vorkommen, dass die Zahlen nicht immer aktuell sind. Regelmäßig überprüfen wir die Zahl der Infizierten im Landkreis und vermelden sie dann hier. Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise der Landratsämter, Landesämter und des Robert-Koch-Instituts kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 08.11.2021, 11.30 Uhr: Intensivstationen im roten Bereich

Die Corona-Inzidenz ist am Montag, 8.11.2021, im Landkreis Kulmbach unverändert bei 193. Über das Wochenende hat sich hier nicht viel getan, dies ist womöglich aber auch dem Wochenende geschuldet.

Die Intensivstationen im Landkreis sind mit Stand 7.11. zu 85 Prozent belegt: Zwei Corona-Patienten befinden sich in Intensivbehandlung, vier Betten sind im Landkreis Kulmbach noch frei.

Ab Dienstag dürfte in Kulmbach jedoch ebenfalls wie in ganz Bayern die Warnstufe Rot der Krankenhausampel gelten, da derzeit in ganz Bayern über 600 Corona-Patienten in Intensivbehandlung sind.

Update vom 24.10.2021, 17.00 Uhr: 13 weitere positive Coronavirus-Fälle im Landkreis Kulmbach

Am Sonntag (24.10.21) teilte das Landratsamt Kulmbach in einer aktuellen Meldung mit, dass seit Freitag 13 weitere positive Coronavirus-Fälle im Landkreis Kulmbach bestätigt wurden.

Von den aktuellen Corona-Fällen fallen mit dem heutigen Tag 75 in die letzten sieben Tage. Der 7-Tage-Inzidenz-Wert pro 100.000 Einwohner für den Landkreis Kulmbach steigt damit auf jetzt 105,0. Vor einer Woche betrug dieser noch 65,8. Das Robert Koch Institut meldete zudem insgesamt 119 Todesfälle.

Update vom 20.10.2021, 17.30 Uhr: 22 weitere positive Coronavirus-Fälle gemeldet

Am Mittwoch (20.10.21) wurden 22 weitere positive Coronavirus-Fälle im Landkreis Kulmbach bestätigt.

Von den aktuellen Corona-Fällen fallen 57 in die letzten sieben Tage. Der 7-Tage-Inzidenz-Wert pro 100.000 Einwohner für den Landkreis Kulmbach steigt somit auf 79,80.

Das Landratsamt Kulmbach meldet, dass sich aktuell 118 Personen in Quarantäne befinden. Die Anzahl der Corona-Todesfälle liegt bei 119.

Vorschaubild: © André Beer / Pixabay