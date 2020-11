Drei Männer und eine Frau haben am Mittwochabend (04. November 2020) versucht, die aktuell geltenden Corona-Maßnahmen zu umgehen und mieteten sich eine Stretch-Limousine für eine private Geburtstagsparty in Himmelkron im Landkreis Kulmbach an.



Einer Streife der Polizei Stadtsteinach fiel die Limousine im Gemeindegebiet von Himmelkron auf. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten, neben dem Fahrer, drei Männer aus Bayreuth im Alter von 24 bis 28 Jahren und eine 28-jährige Frau aus den Landkreis Bayreuth fest.

Junger Mann will trotz Lockdown Geburtstag feiern: Limousine gemietet

Schnell stellte sich heraus, dass einer der Männer seinen Geburtstag feierte. Dazu hatte er von einem Nürnberger Unternehmer die Limousine inklusive Fahrer angemietet, um ungestört feiern zu können.

Bei der näheren Durchsuchung fanden Beamten zusätzlich Betäubungsmittel . Diese konnten der jungen Frau zugeordnet werden.



Die fünf Feiernden erwartet jetzt eine Anzeige nach der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Gegen die junge Frau ermitteln die Beamten zusätzlich wegen Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz. Das Rauschgift stellten die Beamten sicher. Die "Party" wurde von den Stadtsteinacher Polizisten beendet, wie die Polizei in einer Pressemitteilung meldet.