Update vom 07.01.2021, 16.30 Uhr: 6 neue Todesfälle und Inzidenz bei 188,46

Im Landkreis Kulmbach gibt es am 05.01.21 62 neue positive Coronavirus-Fälle. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen COVID-19-Infektionen beträgt damit zum jetzigen Zeitpunkt 1 548 im Landkreis Kulmbach. Von diesen Fällen gelten inzwischen 1 147 (+30) wieder als genesen, wie das Landratsamt Kulmbach mitteilt.

Bedauerlicherweise ist auch die Zahl der im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion stehenden Todesfälle im Landkreis Kulmbach um sechs Personen auf jetzt 40 angestiegen.

Die Anzahl der aktuell im Landkreis infizierten Personen liegt bei 361. Von den Infizierten fallen 135 Fälle in die letzten sieben Tage. Der aktuelle 7-Tage-Inzidenz-Wert pro 100 000 Einwohner für den Landkreis Kulmbach sinkt demnach auf 188,46. Der durchschnittliche Inzidenzwert für Bayern liegt laut LGL (Stand heute, 08.00 Uhr) bei 140,28.

Einschließlich der aktuell infizierten Personen befinden sich derzeit 613 Landkreisbürger/-innen in Quarantäne. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes sind nach wie vor intensiv mit der Kontaktpersonenermittlung und der telefonischen Betreuung der häuslich isolierten Personen beschäftigt.

Im Klinikum Kulmbach werden aktuell 32 Personen stationär betreut, fünf davon intensiv. Acht der stationär betreuten Personen haben ihren Wohnsitz außerhalb des Landkreises; davon sind zwei in intensivmedizinischer Betreuung.

Update vom 03.01.2020, 16.15 Uhr: Inzidenz gesunken und Impfungen haben begonnen

Im stationären Impfzentrum des Landkreises Kulmbach konnten am vergangenen Samstag 325 Impfungen durchgeführt werden. Der Leiter des Impfzentrums, Marcel Hocquel und die ärztliche Leiterin Dr. Anja Tischer, zeigten sich äußerst zufrieden mit den Vorbereitungen und Abläufen im stationären Impfzentrum. Dies gilt gleichermaßen für die am Sonntag vom mobilen Impfteam durchgeführten 75 Impfungen im Dr.-Julius-Flierl-Seniorenheim in Marktleugast.

Landrat Klaus Peter Söllner betonte: “Es gab in beiden Fällen keinerlei Komplikationen. Das ist ein gutes Zeichen für die Zukunft.“ In der kommenden Woche werden die Impfungen in den Pflegeeinrichtungen fortgesetzt.

Der aktuelle Stand der Coronavirus-Infektionen im Landkreis Kulmbach stellt sich wie folgt dar: Am Wochenende wurden drei weitere positive Coronavirus-Fälle im Landkreis Kulmbach bestätigt. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen COVID-19-Infektionen beträgt damit zum jetzigen Zeitpunkt 1.428. Von diesen Fällen gelten inzwischen 1.095 wieder als genesen.

Unter Berücksichtigung der mittlerweile leider 27 im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion stehenden Todesfällen, liegt die Anzahl der aktuell im Landkreis infizierten Personen bei 311. Von den Infizierten fallen 204 Fälle in die letzten sieben Tage. Der aktuelle 7-Tage-Inzidenz-Wert pro 100.000 Einwohner für den Landkreis Kulmbach sinkt demnach auf 285,05. Der durchschnittliche Inzidenzwert für Bayern liegt laut LGL (Stand 03.01.21, 08.00 Uhr) bei 160,83.

Einschließlich der aktuell infizierten Personen befinden sich derzeit 669 Landkreisbürger/-innen in Quarantäne, die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Gesundheitsamtes telefonisch betreut werden. Im Klinikum Kulmbach werden derzeit 40 Patienten stationär betreut, vier davon intensiv. Eine/r der stationär betreuten Patienten hat seinen Wohnsitz außerhalb des Landkreises.

Update vom 23.12.2020, 17.15 Uhr: 75 neue Corona-Fälle

Wie das Landratsamt Kulmbach am Mittwoch (23. Dezember 2020) mitteilt, ist die Inzidenz im Landkreis auf 210,38 angestiegen. Dazu beigetragen hat auch, dass am Mittwoch 75 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet wurden. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Covid-19-Infektionen beträgt damit zum jetzigen Zeitpunkt 1194. Von diesen Fällen gelten inzwischen 935 (+14 zum Vortag) wieder als genesen.

Die Zahl der im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion stehenden Todesfälle im Landkreis Kulmbach ist nun leider auf insgesamt sechzehn Personen gestiegen. Unter Berücksichtigung der 16 Verstorbenen liegt die Anzahl der aktuell im Landkreis infizierten Personen bei 243. Von den aktiv Infizierten fallen 210 Fälle in die letzten sieben Tage. Der aktuelle 7-Tage-Inzidenz-Wert pro 100.000 Einwohner für den Landkreis Kulmbach beträgt demnach 293,44. Der durchschnittliche Inzidenzwert für ganz Bayern liegt laut LGL (Stand 23.12.2020, 08:00 Uhr) bei 210,38.

Einschließlich der aktuell infizierten Personen befinden sich derzeit 618 Landkreisbürger/-innen in Quarantäne. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes sind nach wie vor intensiv mit der Kontaktpersonenermittlung und der telefonischen Betreuung der häuslich isolierten Personen beschäftigt. Im Klinikum Kulmbach werden derzeit 23 Patienten stationär betreut, keiner davon intensiv. Drei der stationär betreuten Patienten haben ihren Wohnsitz außerhalb des Landkreises.

Update vom 19.12.2020, 22.00 Uhr: 24 weitere Corona-Fälle und Inzidenz bei 162

Am Samstag, 19.12.2020, wurden 24 weitere positive Coronavirus-Fälle im Landkreis Kulmbach bestätigt. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen COVID-19-Infektionen beträgt damit zum jetzigen Zeitpunkt 1050. Von diesen Fällen gelten inzwischen 879 (+15 zum Vortag) wieder als genesen. Unter Berücksichtigung der 15 Verstorbenen liegt die Anzahl der aktuell im Landkreis infizierten Personen bei 156.

Von den aktiv Infizierten fallen 116 Fälle in die letzten sieben Tage. Der aktuelle 7-Tage-Inzidenz-Wert pro 100.000 Einwohner für den Landkreis Kulmbach beträgt demnach 162,09. Der durchschnittliche Inzidenzwert für ganz Bayern liegt laut LGL (Stand heute, 08:00 Uhr) bei 216,02.

Einschließlich der aktuell infizierten Personen befinden sich derzeit 386 Landkreisbürger/-innen in Quarantäne. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes sind nach wie vor intensiv mit der Kontaktpersonenermittlung und der telefonischen Betreuung der häuslich isolierten Personen beschäftigt.

Im Klinikum Kulmbach werden derzeit 19 Patienten stationär betreut, 2 davon intensiv. Fünf der stationär betreuten Patienten haben ihren Wohnsitz außerhalb des Landkreises.

Update vom 15.12.2020, 17.20 Uhr: Inzidenz weiterhin gleichbleibend

Am Dienstag (15. Dezember 2020) kamen dreizehn Neuinfektionen zu den bisherigen dazu. Demnach sind aktuell 128 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Kulmbach ist gleich geblieben und liegt bei einem Wert von 125,76, wie das Landratsamt in einer Pressemitteilung berichtet.

577 Menschen befinden sich aktuell in häuslicher Quarantäne. Im Klinikum Kulmbach befinden sich 15 Patienten, welche stationär behandelt werden.

Update vom 11.12.2020, 19.05 Uhr: Inzidenz bleibt gleich - ein weiterer Todesfall

Die Inzidenz des Landkreises Kulmbach ist in den letzten beiden Tagen auf gleichbleibendem Niveau von 125,76 geblieben. Dennoch meldet das Landratsamt einen weiteren Todesfall. Eine 71-Jährige ist im Klinikum Kulmbach verstorben. Sie war mit dem Coronavirus infiziert.

Aktuell befinden sich 685 Menschen in Quarantäne. Aktiv infiziert sind 90 Landkreisbewohner, so das Landratsamt. Drei Menschen müssen auf der Intensivstation im Klinikum behandelt werden, heißt es weiter.

Update vom 09.12.2020, 19.40 Uhr: Ein weiterer Todesfall gemeldet

Wie das Landratsamt Kulmbach berichtet hat es einen neuen Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Ein 89-Jähriger ist verstorben - er war zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden. Des Weiteren befinden sich aktuell 812 Menschen im Landkreis in Quarantäne. Die Inzidenz ist leicht gesunken - von 142,53 auf 125,76.

Update vom 07.12.2020, 17.15 Uhr: 838 Menschen in Quarantäne - Inzidenz gestiegen

Zum aktuellen Zeitpunkt befinden sich im Landkreis Kulmbach 838 Menschen in Quarantäne, wie das Landratsamt am Montag (07. Dezember 2020) berichtet. Inifziert sind 129 Menschen. Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis ist ebenfalls gestiegen - der Wert liegt derzeit bei 142,53. Noch am Freitag (04. Dezember 2020) lag der Wert bei 135.

Weiterhin berichtet das Landratsamt, dass 19 Patienten stationär behandelt werden. Drei von ihnen befindet sich auf der Intensivstation.

Update vom 04.12.2020, 16:50 Uhr: Inzidenzwert bei 135,54 - 702 Menschen in Quarantäne

Am Freitag, 04.12.2020, wurden im Landkreis Kulmbach 19 weitere positive Coronavirus-Fälle gemeldet, wie das Landratsamt Kulmbach mitteilt. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen COVID-19-Infektionen beträgt damit zum jetzigen Zeitpunkt 827. Von diesen Fällen gelten inzwischen 680 (+12 zum Vortag) wieder als genesen. Unter Berücksichtigung der 12 Verstorbenen liegt die Anzahl der aktuell im Landkreis infizierten Menschen bei 135.

Von den aktiv Infizierten fallen 97 Fälle in die letzten sieben Tage. Der aktuelle 7-Tage-Inzidenz-Wert pro 100.000 Einwohner für den Landkreis Kulmbach steigt damit auf 135,54. Einschließlich der aktuell infizierten Personen befinden sich derzeit 702 Menschen in Quarantäne. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes sind nach wie vor intensiv mit der Kontaktpersonenermittlung und der telefonischen Betreuung der häuslich isolierten Menschen beschäftigt.

Im Klinikum Kulmbach werden derzeit 17 Patienten stationär betreut, zwei davon intensiv. Sechs der stationär betreuten Patienten haben ihren Wohnsitz außerhalb des Landkreises.

Update vom 02.12.2020, 19.05 Uhr: Maskenpflicht in Kulmbacher Innenstadt - Inzidenzwert über 100

Im Landkreis Kulmbach wurden 24 weitere Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Das teilte das Landratsamt am Mittwoch (02. Dezember 2020) mit. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Covid-19-Infektionen im Landkreis Kulmbach steigt damit auf 789. Davon gelten 665 Personen als genesen, 112 Personen sind derzeit infiziert. Der 7-Tage-Inzidenz-Wert liegt bei 113,18 - seit dem 22. November 2020 hat er sich damit mehr als verdoppelt. Einschließlich der Infizierten befinden sich aktuell 705 Personen in Quarantäne. Zudem werden 16 Menschen stationär behandelt, zwei davon intensiv.

Weil das Infektionsniveau weiterhin hoch ist, werden die Corona-Maßnahmen im Landkreis verschärft. Ab Donnerstag (03. Dezember 2020) gilt eine Maskenpflicht an allen Orten mit Publikumsverkehr in den Innenstädten. In Einvernehmen mit der Stadt Kulmbach hat das Landratsamt Kulmbach im Rahmen seiner Ausfüllungskompetenz diese Innenstadtbereiche festgelegt und eine Allgemeinverfügung erlassen. Diese legt fest, dass auch im Freien die Maskenpflicht gilt. Folgende Bereiche in der Stadt Kulmbach sind betroffen:

Fritz-Hornschuch-Straße

Kressenstein ab Einmündung Fritz-Hornschuch-Straße bis Kreisverkehr Sutte

Holzmarkt

Langgasse

Grabenstraße

Marktplatz

Spitalgasse

Grabenstraße

Sutte zwischen den beiden Kreisverkehren

Webergasse

Klostergasse

Buchbindergasse

EKU-Platz

Wie das Landratsamt mitteilt, gilt die Maskenpflicht zwischen 7.00 und 20.00 Uhr und endet voraussichtlich am 20. Dezember. Zum Essen, Trinken oder Rauchen darf die Mund-Nasen-Bedeckung abgesetzt werden - jedoch nur dann, wenn für diesen Moment der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Menschen eingehalten wird. Aufgestellte Schildern sollen auf die Maskenpflicht in den entsprechenden Zonen hinweisen.

Update vom 22.11.2020, 18.24 Uhr: Inzidenzwert steigt - bleibt aber niedrigster Corona-Wert Bayerns

Am Wochenende wurden insgesamt zehn weitere positive Coronavirus-Fälle im Landkreis Kulmbach bestätigt, teil das Landratsamt Kulmbach am Sonntag (22. November 2020) mit. Der aktuelle 7-Tage-Inzidenz-Wert pro 100.000 Einwohner für den Landkreis Kulmbach beträgt demnach 51,7 - und ist damit seit einer Woche erstmals wieder über den Inzidenz-Wert von 50 gestiegen. Einschließlich der aktuell infizierten Personen befinden sich derzeit im Landkreis 269 Menschen in Quarantäne.

„Trotz des leicht gestiegenen Inzidenz-Wertes weist unser Landkreis Kulmbach nach wie vor den niedrigsten Wert bei den Coronavirus-Infektionen in Bayern aus. Da es sich aber um eine sehr dynamische Situation handelt, ist es nach wie vor zwingend erforderlich die aktuell bestehenden Corona-Regeln einzuhalten“, betont Landrat Klaus Peter Söllner.

„Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes Kulmbach sind nach wie vor intensiv mit der Kontaktpersonenermittlung und der telefonischen Betreuung der häuslich isolierten Personen beschäftigt um auch dabei mitzuhelfen, dass wir vielleicht doch gemeinsam ein frohes Weihnachtsfest begehen können. Hierbei können und müssen wir aber alle unseren Beitrag leisten!“, so Landrat Söllner weiter.

Im Klinikum Kulmbach werden derzeit neun Patienten stationär betreut, keiner davon intensiv. Sechs der stationär betreuten Patienten haben ihren Wohnsitz außerhalb des Landkreises.

Update vom 15.11.2020, 18.45 Uhr: Inzidenz im Kreis Kulmbach unter 50 - ein weiterer Todesfall

An diesem Wochenende ist ein 83-Jähriger im Klinikum Kulmbach in Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben, wie das Landratsamt Kulmbach in einer aktuellen Pressemitteilung berichtet. Der Mann hatte allerdings schwere Vorerkrankungen.

Aktuell sind im Landkreis Kulmbach 68 Menschen mit dem Virus infiziert. Insgesamt gelten 562 Menschen wieder als genesen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 48,91 und damit die niedrigste in ganz Bayern. Der Landkreis ist aktuell der einzige im Freistaat, der unter einem Wert 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangen sieben Tagen liegt.

Update vom 13.11.2020, 17.35 Uhr: Inzidenzwert steigt erneut über 50

Das Landratsamt bestätigt heute (13.11.2020, Stand 13 Uhr) sieben weitere positive Corona-Fälle im Landkreis Kulmbach. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen COVID-19-Infektionen beträgt damit 637. Von diesen Fällen gelten inzwischen 550 (+10 zum Vortag) wieder als genesen. Unter Berücksichtigung der 11 Verstorbenen liegt die Anzahl der aktuell im Landkreis infizierten Personen bei 76.

Von den aktiv Infizierten fallen 37 Fälle in die letzten sieben Tage. Der aktuelle 7-Tage-Inzidenz-Wert pro 100.000 Einwohner für den Landkreis Kulmbach beträgt demnach 51,7. Einschließlich der aktuell infizierten Personen befinden sich derzeit 370 Landkreisbürger in Quarantäne.

Im Klinikum Kulmbach werden derzeit sechs Patienten stationär betreut, einer davon intensiv. Zwei der stationär betreuten Patienten haben ihren Wohnsitz außerhalb des Landkreises, heißt es in der Mitteilung.

Update vom 30.10.2020, 15.45 Uhr: Kulmbach mit Inzidenz von 192,83

Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Kulmbach steigt weiter und liegt aktuell bei 192,83. Das teilte das Landratsamt am Nachmittag mit.

Heute wurden 12 weitere positive Coronavirus-Fälle im Landkreis Kulmbach bestätigt. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen COVID-19-Infektionen beträgt damit zum jetzigen Zeitpunkt 517. Von diesen Fällen gelten inzwischen 351 wieder als genesen. Die Anzahl der aktuell im Landkreis infizierten Personen liegt bei 155.

Von den aktiv Infizierten fallen 138 Fälle in die letzten sieben Tage. Der aktuelle 7-Tage-Inzidenz-Wert pro 100.000 Einwohner für den Landkreis Kulmbach beträgt demnach 192,83. Einschließlich der aktuell infizierten Personen befinden sich derzeit 1.030 Landkreisbürger/-innen in Quarantäne.

Im Klinikum Kulmbach werden derzeit vier Patienten stationär betreut, keiner davon intensiv. Drei der stationär betreuten Patienten haben ihren Wohnsitz außerhalb des Landkreises.

Update vom 29.10.2020, 17 Uhr: Fast 1100 Menschen im Landkreis Kulmbach in Quarantäne

Das Landratsamt teilt mit:

Heute wurden 24 weitere positive Coronavirus-Fälle im Landkreis Kulmbach bestätigt. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen COVID-19-Infektionen beträgt damit zum jetzigen Zeitpunkt 505. Von diesen Fällen gelten inzwischen 350 wieder als genesen. Unter Berücksichtigung der 11 Verstorbenen liegt die Anzahl der aktuell im Landkreis infizierten Personen bei 144.

Von den aktiv Infizierten fallen 135 Fälle in die letzten sieben Tage. Der aktuelle 7-Tage-Inzidenz-Wert pro 100.000 Einwohner für den Landkreis Kulmbach beträgt demnach 188,64. Einschließlich der aktuell infizierten Personen befinden sich derzeit 1.095 Landkreisbürger/-innen in Quarantäne.

Im Klinikum Kulmbach werden derzeit vier Patienten stationär betreut, keiner davon intensiv. Drei der stationär betreuten Patienten haben ihren Wohnsitz außerhalb des Landkreises.

Update vom 28.10.2020, 17.22 Uhr: Nach positiven Corona-Tests - mehrere Schulklassen müssen in Quarantäne

Das Landratsamt gibt die aktuellen Corona-Zahlen vom 28. Oktober 2020 bekannt: Demnach wurden am Mittwoch 19 weitere positive Coronavirus-Fälle im Landkreis Kulmbach bestätigt. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen COVID-19-Infektionen beträgt damit zum jetzigen Zeitpunkt 481. Von diesen Fällen gelten inzwischen 342 wieder als genesen. Unter Berücksichtigung der 11 Verstorbenen liegt die Anzahl der aktuell im Landkreis infizierten Personen bei 128.

Von den aktiv Infizierten fallen 127 Fälle in die letzten sieben Tage. Der aktuelle 7-Tage-Inzidenz-Wert pro 100.000 Einwohner für den Landkreis Kulmbach beträgt demnach 177,46. Einschließlich der aktuell infizierten Personen befinden sich derzeit 1.050 Landkreisbürger in Quarantäne. Im Klinikum Kulmbach werden derzeit drei Patienten stationär betreut, keiner davon intensiv. Zwei der stationär betreuten Patienten haben ihren Wohnsitz außerhalb des Landkreises.

Nach Kreisausschuss-Sitzung: Teilnehmer in Quarantäne

Wie seit gestern bekannt, wurden die Teilnehmer der Kreisausschuss-Sitzung aufgrund der gegebenen Umstände durch unser Gesundheitsamt als Kontaktpersonen der Kategorie 1 eingestuft. Sie begaben sich in häusliche Quarantäne. Mittlerweile liegen erste Testergebnisse der betroffenen Personen vor. Diese sind durchweg negativ. Bei Landrat Klaus Peter Söllner und dem Leiter der Koordinierungsgruppe, Regierungsdirektor Oliver Hempfling, ist dies bereits der zweite negative Test innerhalb einer Woche.Die Arbeit in der Corona-Koordinierungsgruppe wird unter der Leitung von Regierungsdirektorin Kathrin Limmer und Medizinaldirektorin Camelia Fiedler in gewohnter Weise fortgeführt. Landrat Söllner ist in alle Entscheidungen über Telefon- bzw. Videokonferenzen eingebunden.

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Gesundheitsamtes sind aufgrund der hohen Infektionszahlen in den letzten zwei Wochen enorm gefordert. Wie bekannt, ist die Ermittlung von Kontaktpersonen auch an Wochenenden zum Teil bis in die Nachtstunden erforderlich. „Wir haben heute darauf erneut reagiert und weitere Beschäftigte aus den Reihen des Landratsamtes auf freiwilliger Basis eingesetzt“, so Landrat Söllner. Er sprach im Rahmen einer heutigen Telefonkonferenz allen Beteiligten seinen besonderen Dank für deren herausragenden Einsatz aus.

Wie Ministerpräsident Dr. Markus Söder in der Pressekonferenz nach der Kabinettssitzung am Dienstag betonte, genießt die Aufrechterhaltung des Unterrichtsbetriebes größte Priorität. Neben Schulen sollen auch Kindertagesstätten bei steigenden Infektionszahlen so lange wie möglich offen gehalten werden. Kultusminister Piazolo ergänzte, dass auch die Gruppenteilung und Unterrichtung im wechselnden Präsenz- und Heimunterricht bei Erreichen eines Inzidenzwertes von 50 kein Automatismus sei. Diese Feststellungen bestätigen die Entscheidung des Landratsamtes, trotz Erreichens der Warnstufe rot am vergangenen Wochenende weder Schulschließungen noch Wechselunterricht im Landkreis anzuordnen. Diese Entscheidung erfolgte in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und der Schulaufsicht insbesondere vor dem Hintergrund, dass sich das Infektionsgeschehen im Landkreis nicht auf bestimmte Bereiche und konkrete Infektionsherde zurückführen lässt.

Die Situation am Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium und am Beruflichen Schulzentrum ist davon zu unterscheiden, stellt das Landratsamt Kulmbach klar. In diesen beiden Einrichtungen ist es so, dass rein faktisch kein Präsenzunterricht stattfinden kann, weil das dafür notwendige Lehr- und Verwaltungspersonal als Positivfälle oder Kontaktpersonen der Kategorie 1 der Quarantäne unterliegt,

Auf die aktuelle Situation haben nach einer internen Konferenz auch alle Träger der im Landkreis befindlichen Alten- und Pflegeheime reagiert und ihre jeweiligen Besuchsregelungen entsprechend angepasst. Über etwaige noch weitergehende Maßnahmen bis hin zu einem allgemeinen Besuchsverbot soll erst nach den heute auf Bundesebene und morgen im Freistaat stattfindenden Beratungen entschieden werden.

Update vom 28.10.2020, 15.25 Uhr: Nach positiven Corona-Tests - mehrere Schulklassen müssen in Quarantäne

An mehreren Schulen in Stadt und Landkreis Kulmbach gab es positive Ergebnisse bei Corona-Tests.

Acht Klassen müssen in Quarantäne. Betroffen sind die Mittelschule in Neuenmarkt (je eine 5., 6. und 7. Klasse), die Blaicher Meußdoerffer-Schule (eine 3. Klasse) und die Ziegelhüttener Schule (die drei ersten Klassen und eine vierte Klasse).

Das MGF sowie FOS/BO mussten wegen Corona bereits komplett schließen.

Update vom 22.10.2020: Landkreis Kulmbach erreicht Stufe "Gelb" auf der Corona-Ampel

Auch im Landkreis steigt die Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Menschen an. Wie aus dem Landratsamt zu erfahren war, ist die Zahl am Donnerstag um weitere 16 gewachsen. Darunter sind auch des Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasiums. Die hatte bereits am Dienstag den Präsenzunterricht ausgesetzt, nachdem es dort einige positiv getestete Fälle gegeben hatte. Damit gibt es derzeit43 aktive Fälle im Landkreis.

Durch die Neuinfektionen ist der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert auf 39,1 gestiegen. Die "Corona-Ampel", ein bayernweit gültiges Regelwerk, ist damit auf Gelb gesprungen.

Ab einem Inzidenzwert von 35 gelten folgende Regeln:

Maximal zehn Personen oder 2 Haushalte bei privaten Feiern und Kontakten

Maskenpflicht, da wo Menschen dichter und länger zusammen sind, unter anderem in Fußgängerzonen, öffentlichen Gebäuden, in weiterführenden ab Jahrgangsstufe 5

Sperrstunde ab 23 Uhr, Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen ab 23 Uhr, Alkoholverkaufsverbot an Tankstellen.

Diese Regeln sollen ab Samstag gelten.

Update vom 24.06.2020, 17.00 Uhr: Keine Corona-Fälle im Landkreis Kulmbach

Wie das Landratsamt Kulmbach mitteilte, sind alle bisher Infizierten wieder genesen. Damit ist der Landkreis offiziell Corona-frei.

Insgesamt gab es 246 nachgewiesene Covid-19-Infektionen im Kreis Kulmbach. Davon sind 235 Menschen mittlerweile genesen - für elf Menschen verlief die Infektion tödlich.

Der 7-Tage-Indizes-Wert, der vom Bayerischen Gesundheitsamt veröffentlicht wird, liegt für den Landkreis bei 0,00 pro 100.00 Einwohner. Bereits in den letzten Wochen gab es nur vereinzelt Menschen, die positiv getestet wurden.

Landrat Klaus Peter Söllner hält die Einwohner dennoch weiter an, sich an die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronvirus zu halten: "Eine Meldung als „coronafrei“ kann und darf auf keinen Fall ein Freibrief sein, auf die ja bereits gelockerten Maßnahmen gänzlich zu verzichten. Weiterhin gilt: Lockerungen wo möglich, Schutz überall wo nötig!"

Update vom 27.04.2020, 21.40 Uhr: Weiterer Todesfall im Landkreis Kulmbach

Das Landratsamt gibt einen weiteren Todesfall im Zuge der Corona-Pandemie bekannt: Wie am Montag mitgeteilt wurde, ist am Wochenende ein Mann im Alter von 73 Jahren verstorben. Damit sind bisher elf Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben.

Es wurden zudem weitere positive Coronavirus-Fälle im Landkreis Kulmbach bestätigt: Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Covid-19-Infektionen beträgt zum jetzigen Zeitpunkt 196. Von diesen Fällen gelten 137 inzwischen wieder als genesen. Demnach liegt die Anzahl der aktuell im Landkreis infizierten Personen bei 59. Bezüglich der neu hinzugekommenen positiv Getesteten ermittelt das Gesundheitsamt aktuell alle möglichen Kontaktpersonen und ergreift die notwendigen weiteren Maßnahmen.

Elf Corona-Patienten werden momentan stationär betreut, davon drei intensiv. Drei der stationär betreuten Patienten wohnen außerhalb des Landkreises. Die in häuslicher Quarantäne befindlichen Personen sind entweder gering symptomatisch oder symptomfrei. Die Personen werden regelmäßig aktiv von den Mitarbeitern des Gesundheitsamtes telefonisch betreut.

Insgesamt konnten mittlerweile mehr als 1200 Personen im Landkreis wieder aus der häuslichen Isolation entlassen werden.

