Kulmbach: Zwei Tote bei Feuer in Einfamilienhaus - Obduktion läuft

Im Kulmbacher Ortsteil Petzmannsberg stand in der Nacht auf Mittwoch (2. August 2023) ein Einfamilienhaus in Flammen. Bei den Löscharbeiten wurden zwei leblose Menschen in diesem Haus entdeckt, bestätigt eine Sprecherin der Polizei Oberfranken gegenüber inFranken.de.

Um wen es sich bei den zwei Toten handelt, habe abschließend noch nicht geklärt werden können, die Obduktion sei noch nicht abgeschlossen.

Update vom 02.08.2023, 12 Uhr: Zwei Tote bei Feuer in Einfamilienhaus gefunden - Obduktion noch nicht abgeschlossen

Die Obduktion dauere noch an, so die Polizeisprecherin. "Die Ermittlungen laufen noch", erläutert sie weiter. Mehrere Feuerwehren waren beim Wohnhausbrand in Kulmbach im Einsatz, erklärt Kreisbrandrat Thomas Hoffmann im Gespräch mit inFranken.de: Die Feuerwehren Kulmbach, Mainleus, Untersteinach, Kupferberg, alle Ortsteilfeuerwehren der Stadt Kulmbach und weitere Einsatzkräfte seien bei den Löscharbeiten beteiligt gewesen.

Das Einsatzstichwort lautete demnach: "Gebäudebrand mit Personen in Gefahr." Die betroffenen Kräfte, die die toten Personen fanden, seien während des Einsatzes durch die Notfallseelsorge der Feuerwehr betreut worden.

Diese Betreuung werde auch nach Beendigung des Einsatzes weitergeführt. Die Löscharbeiten zogen sich laut Feuerwehr bis in den Mittwochvormittag - beziehungsweise Mittwochmittag - hinein. Vor wenigen Monaten hatte sich auch in Pleinfeld ein Wohnhausbrand ereignet, bei dem ebenfalls ein Mensch starb.

Erstmeldung vom 02.08.2023: Wohnhaus in Flammen - zwei Personen kommen bei Brand ums Leben

Laut der Polizei hatten Zeugen kurz nach 3 Uhr in der Nacht auf Mittwoch (2. August 2023) Flammen aus einem Haus im Kulmbacher Ortsteil Petzmannsberg aufsteigen sehen. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr brannte der Dachstuhl bereits lichterloh. Durch ihr schnelles Eingreifen konnte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindern. Die Löscharbeiten dauerten noch bis in den Vormittag an.

Im Haus wurden zwei Personen tot aufgefunden, deren Identität aktuell noch nicht zweifelsfrei geklärt ist, heißt es. Der entstandene Sachschaden werde derzeit auf rund 300.000 Euro geschätzt. Neben circa 130 Einsatzkräften der umliegenden Feuerwehren seien Angehörige des Rettungsdienstes und des THW am Einsatz beteiligt gewesen.

Die Kriminalpolizei Bayreuth habe vor Ort die Ermittlungen zur noch unklaren Brandursache aufgenommen.