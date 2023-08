Kulmbach vor 29 Minuten

Löscharbeiten dauern an

Dachstuhl brennt lichterloh: Zwei Menschen kommen bei Feuer in Wohnhaus ums Leben

In der Nacht zum Mittwoch brach ein Feuer in einem Einfamilienhaus in Kulmbach aus. Im Rahmen der Löscharbeiten wurden zwei Personen tot aufgefunden. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt.