So kann ein Streit auch beendet werden: In Kulmbach hatte sich ein Paar lautstark vor einem Polizeigebäude gestritten. Blöderweise war am selben Tag ein Haftbefehlt für den Streithahn verhängt worden, weshalb er sofort festgenommen wurde, wie die Polizei Kulmbach mitteilt.

Aus einem nicht bekannten Grund hatte das Pärchen am Dienstagmittag (02.02.21) offensichtlich vor die Polizei in Kulmbach aufzusuchen. Bei diesem Vorhaben gerieten die Beiden an der Eingangstür jedoch lautstark in Streit.

Streit endet für Mann im Gefängnis

Durch die Schreie wurden die Polizisten im Inneren des Gebäudes auf das Paar aufmerksam. Am gleichen Tag war ein Haftbefehl für den 30-Jährigen bei der Polizei hereingeflattert. Die Polizisten nahmen den Mann fest und führten ihn in die nächste Justizvollzugsanstalt.