Vollsperrung der Anschlussstelle Thurnau-West: Der Autobahnbelag der A70 im Bereich der Anschlussstelle Thurnau-West wird erneuert, weil es Risse in der Fahrbahn gibt. Dafür ist eine Sperrung in beide Fahrtrichtungen erforderlich.

Nach Angaben der Autobahn GmbH der Außenstelle Bayreuth ist die Anschlussstelle Thurnau-West in Fahrtrichtung Bamberg am Dienstag, dem 18. Mai, von zirka 7 Uhr bis 19 Uhr gesperrt. Am darauffolgenden Tag, Mittwoch, dem 19.05., wird die Autobahn-Stelle in Fahrtrichtung Bayreuth zu der gleichen Uhrzeit blockiert. Von den Sperrungen betroffen sind die jeweiligen Auffahrten und Einfahrten auf die Autobahn.

Wegen Bauarbeiten wird die Anschlussstelle Thurnau-West in beide Fahrtrichtungen gesperrt

Die Autofahrer werden gebeten, auf benachbarte Autobahnausfahrten auszuweichen und die Umleitungen im Ort zu beachten.