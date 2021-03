Die Tat ereignete sich bereits am Freitag, 26. Februar, doch die Polizei erfuhr erst jetzt davon. Am Donnerstag, 25. Februar, parkten die beiden Betroffenen ihre Autos, einen schwarzen Hyundai und einen schwarzen VW, unbeschädigt in Neudrossenfeld in der Straße Am Obstgarten. In der Nacht zum Freitag oder im Verlauf des Freitags wurden die beiden Fahrzeuge zum Ziel von bislang unbekannten Vandalen, die die Autos mit tiefen Kratzern im Lack versahen.

Nach erster Schätzung beläuft sich der entstandene Sachschaden auf rund 3000 Euro. Die Kulmbacher Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um die Mithilfe der Bevölkerung. Wem in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche in Neudrossenfeld im Bereich Kulmbacher Straße, Gutenbergstraße, Am Obstgarten verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich unter Telefon 09221/6090 zu melden.