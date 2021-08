Ein Autofahrer aus Kulmbach befuhr am Samstag (14. August 2021) die Straße von Döllnitz kommend in Richtung Thurnau. Auf Höhe der Einmündung Heubscher Weg übersah er einen vorausfahrenden Traktorfahrer aus Berndorf, wie die Polizeiinspektion Kulmbach am Sonntag (15. August 2021) berichtet.

Dieser war kurz zuvor vom Heubscher Weg kommend mit seinem Gespann rechts eingebogen, befand sich aber schon vollständig auf der Staatsstraße. Der Autofahrer wollte noch nach links ausweichen, prallte jedoch mit der Fahrzeugseite gegen den Reifen des Anhängers. Anschließend kam er ins Schleudern und überschlug sich. Das Auto blieb am linken Fahrbahnrand auf dem Dach liegen. De Fahrer wurde anschließend mit dem Krankenwagen ins Klinikum Kulmbach verbracht.

Vorschaubild: © Golda / pixabay.com