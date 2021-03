Nicht unerhebliche Verletzungen zog sich ein 57-jähriger Radfahrer am Samstagmorgen bei einem Unfall in der Blaich zu. Gegen 9.30 Uhr fuhr ein 55-jähriger Kulmbacher mit seinem Audi rückwärts aus einer Einfahrt im Ängerlein. Dabei übersah er den Radfahrer auf seinem Pedelec, der zur gleichen Zeit auf dem Gehweg im Querverkehr unterwegs war. Der Radler konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und krachte mit seinem Drahtesel in das aus der Einfahrt ragende Heck des Audi, wodurch er zum Sturz kam und verletzt auf dem Gehweg liegen blieb.

Mit erheblichen Prellungen und Schürfwunden kam der Mann zur Versorgung ins Krankenhaus, am Audi des Unfallverursachers und am Pedelec entstand nach erster Schätzung ein Sachschaden von je 3000 Euro.