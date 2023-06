Asterix bei die Bieramiden: Das Eich über seine zweite Asterix-Übersetzung, Live-Lesungen und die eierlegende Dialektwollmichsau

Übersetzung in Rekordzeit: Darum geht es in "Asterix bei die Bieramiden"

"Ein richtiges Oberfränkisch gibt es nicht" : "das Eich" über die Eigenheiten des fränkischen Dialekts

Comic als Live-Lesung ? So funktionieren die Asterix-Auftritte beim "Eich"

Signierte Erstauflage gefällig? Wie du am besten zu deiner Ausgabe kommst

Miraculix als Braumeister, fränkisches Bier als Zaubertrank auf dem Bau und jede Menge derber Humor erwartet dich in "Asterix bei die Bieramiden", der zweiten Asterix-Übersetzung des Kulmbacher Urgesteins Stefan "das Eich". Im Gespräch mit inFranken.de erzählt das Multitalent über die Entstehungsgeschichte des Bandes, wie eine Comic-Live-Lesung funktioniert und warum ihn das Projekt privat so glücklich macht.

Übersetzung in Rekordzeit: Darum geht es in "Asterix bei die Bieramiden"

"Asterix der Gladiator" diente als Vorlage des ersten oberfränkischen Formats "Dunnerkeil" und war ein absoluter Kassenschlager. Für die Fortsetzung stand der 48-jährige Kulmbacher vor der Qual der Wahl und fragte kurzerhand seine Online-Community, welchen Band er als Nächstes übersetzen soll: "Ich hatte sechs Stück in der engeren Auswahl, nach eindeutigem Votum mit fast 100 % ist es dann "Asterix und Kleopatra" geworden, einer der beliebtesten Bände überhaupt. Wenn man aus der Bierstadt Kulmbach kommt, ist der Titel "Asterix bei die Bieramiden" natürlich eine Steilvorlage."

Ein Band mit dem reinen Motto Bier ist es nicht geworden, der Gerstensaft spielt aber durchaus eine tragende Rolle: "In meiner Version sind die Bieramiden klassische Bierkeller zum Kühlen, die erst später zu Gräbern geworden sind. In weiser Voraussicht habe ich den Miraculix in "Dunnerkeil" schon zum Braumeister gemacht, das macht sich jetzt bezahlt. In der Geschichte muss ein Palast gebaut werden, die ägyptischen Bauarbeiter bekommen ein praeclara franconia cervisia (ein hervorragendes fränkisches Bier) und arbeiten dann wie die Wiesel. Sie haben zwar ihren leichten "Schnelzer", aber dafür geht’s auf der Baustelle zügig und vor allem lustig zu. Es sind wieder einige Highlights drin, zu viel möchte ich an dieser Stelle aber auch noch nicht verraten."

"Den zweiten Asterix Band habe ich innerhalb von 14 Tagen übersetzt, also in Rekordzeit. Ich habe da Spaß dran, es ist einfach gut geflutscht. Dieses Mal habe ich mir noch mehr Freiheiten herausgenommen und liefere definitiv keine Wort-für-Wort-Übersetzung." Dass es auf jeden Fall wieder lustig geworden ist, ist sich Eichner sicher: "Ich habe die fertige Übersetzung mit einem Monat Abstand selbst wieder durchstöbert und musste mich teilweise wegen meiner eigenen Blödheit wegschmeißen. Ich werte das als gutes Zeichen, du musst selbst darüber lachen können."

"Ein richtiges Oberfränkisch gibt es nicht": "Das Eich" über die Eigenheiten des fränkischen Dialekts

Dass sich Fränkisch von Region zu Region stark unterscheidet, weiß der gebürtige Kulmbacher aus eigener Erfahrung: "Wenn ich nur wenige Meter aus Kulmbach gehe, schnappe ich gerade von der älteren Generation Begriffe auf, die ich in meinen 48 Jahren noch nie gehört habe. Das reine Oberfränkisch gibt es ja auch nicht. In Bamberg wird anders gesprochen als in Hof, Coburg oder Kronach. Gefühlt musste ich mich für eine eierlegende Dialektwollmichsau entscheiden, damit das für jeden einigermaßen verständlich ist."

Nichtsdestoweniger ist die Handschrift vom "Eich" wieder klar erkennbar: "Oberfränkisch ist es auf jeden Fall, man darf sich aber auch nicht zu viel Kopf machen, sondern stattdessen einfach mal machen. Da ich gebürtiger Kulmbacher bin und ich mich hüten werde, irgendwelche anderen Dialekte zu imitieren, ist der Hauptslang schon das Kulmbacherische." Auch Wörter der Eigenmarke "Das Eich" haben es in den Band geschafft: "Das sind vor allem Schimpfwörter, die ich selbst gerne benutze und die kein Franke im eigentlichen Sprachgebrauch hat."

Über Verständnisprobleme macht sich der Übersetzer aber überhaupt keine Gedanken: "Die Leute sagen eigentlich immer das Gleiche. Die ersten zwei, drei Seiten sind schwer zu lesen, man muss richtig eintauchen, aber dann "schnaggelts" eigentlich." Ob es bei dir gleich beim ersten Lesen Klick macht, kannst du bei inFranken.de ausprobieren. Erste Ausschnitte und eine kurze Leseprobe findest du oben in der Galerie. Für Menschen, die dem Fränkisch weniger mächtig sind, ist das schon eine größere Herausforderung: "Meine Lektorin kommt aus Köln, da ist es natürlich schon etwas schwieriger, aber dafür umso lustiger. Das war ein Heidenspaß, den wir da erlebt haben. Wegen all dieser Anekdoten habe ich das Projekt in mein Herz geschlossen."

Comic als Live-Lesung? So funktionieren die Asterix-Auftritte beim "Eich"

Weitere Anekdoten vom "Eich" gibt es in den Comic Live-Lesungen zu hören. Geplant war das in dieser Form jedoch nie: "Eigentlich hatte ich vor, den Band einzulesen und als Sound-File auf meiner Homepage als Download für alle Fans anzubieten, die Lust darauf haben. Die Live-Lesung habe ich dann einfach mal als einmaliges Event in Kulmbach gemacht. Ich suche mir einige Passagen raus und plaudere zwei Stunden ein bisschen aus dem Nähkästchen, indem ich die Panels zusätzlich auf eine Leinwand beame."

Das Konzept der Lesung ist jedoch alles andere als eine Frontbeschallung: "Ich schnappe mir zwischendurch zwei Personen aus dem Publikum, die Lust haben und als Freiwillige lesen. Ich finde das immer sehr interessant, wie das interpretiert wird und wie der fränkische Dialekt zur Geltung kommt." Dass Eichner jetzt auf Material aus zwei Übersetzungen zurückgreifen kann, freut ihn: "Es wird auf jeden Fall eine aktualisierte Fassung der Lesung geben, die dann heißt: "Dunnerkeil, Asterix bei die Bieramiden." Gelesen wird ein bisschen aus dem Erstlingswerk, aber hauptsächlich aus dem neuen Band. Genügend Anekdoten gibt es in jedem Fall.

Stefan Eichner ist seit Kindheitstagen ein großer Fan der Asterix-Comics und hat sich ursprünglich rein privat an die Übersetzung gewagt: "Wenn ich durch einen Laden laufe und im Regal einen Asterix-Band stehen sehe, wo mein Name gemeinsam mit Goscinny und Uderzo das Cover ziert, wäre das ein absoluter Ritterschlag für mich. Das war auch der einzige Grund, warum ich das machen wollte." Als Komiker und Musiker ist "das Eich" viel unterwegs und hat sich als Kleinkünstler einen Namen gemacht. Dass er gerne etwas Neues ausprobiert, zeigte er mit seinem Reinhard Mey-Projekt, das auf nationaler Ebene sehr beliebt ist. "Im Bereich Buch hatte ich noch nichts gemacht und habe das zunächst rein aus privatem Vergnügen ausprobiert. Dass das ein weiteres Standbein für mich wird, war komplett irre. Beim ersten Band hatten viele Buchhandlungen zur Lesung angefragt und ich hatte teilweise ein genauso großes Publikum wie bei einer Eich-Show."

Signierte Erstauflage gefällig? Wie du am besten zu deiner Ausgabe kommst

Über die Vorbestellzahlen kann der Asterix-Übersetzer nur ungläubig den Kopf schütteln. "Ich habe damit gerechnet, dass Interesse am zweiten Band da ist, aber in diesem Ausmaß ist es einfach krass. Viele Fans möchten eine signierte Erstauflage im Regal stehen haben." Um das möglichst vielen zu ermöglichen, hat sich Eichner selbst 10 % der Erstauflage gesichert, die über seinen Shop erhältlich* ist. "Die Signier-Aktion mache ich sehr gerne für Fans und Sammler, bei 1000 Stück habe ich den Deckel drauf gesetzt. Letztes Mal hat nach dem Signieren beim Gitarre spielen schon ein bisschen der Arm gezwickt."

Eine weitere Option, zumindest an eine Erstauflage zu kommen, ist der Weg über die Buchhandlungen oder über Amazon. "Seitens Verlag ist auch hier alles vorbestellt. Es sind schon einige, aber ich kann nicht einschätzen, wie schnell die vergriffen sind. Wenn jemand eine signierte Ausgabe haben möchte und keine über meinen Shop ergattern konnte, gibt es noch die Möglichkeit, das Heft zu einer meiner Shows mitzubringen. Sobald alle weg sind, gibt es das Heft nur noch in der zweiten Auflage."

In erster Linie geht es Eichner darum, dass auch die zweite Übersetzung Anklang bei den Lesern findet: "Die Verkaufszahlen sind das eine, aber natürlich habe ich den Anspruch an mich selbst, dass es den Leuten wieder gefällt. Jetzt ist es nichts mehr Neues und normalerweise ist es so, dass, sobald die Fortsetzung erscheint, der Hype nicht mehr ganz so groß ist, wie beim ersten Mal." Spannend bleibt es beim Kulmbacher Multitalent in jedem Fall und wer weiß, vielleicht darfst du dich bald auf einen dritten Teil der Asterix-Übersetzungen freuen.

Wichtige Infos zum Buch auf einen Blick:

Der zweite Mundart-Asterix auf Oberfränkisch ist eine Übertragung der Klassikers "Asterix und Kleopatra"

ist eine Übertragung der Klassikers "Asterix und Kleopatra" Der offizielle Buchtitel lautet "Asterix Mundart Oberfränkisch II: Asterix bei die Bieramiden"

Verantwortlich für die Übersetzung ist der Kulmbacher Comedian und Musiker Stefan "Das Eich" Eichner

Der Band erscheint am 05. Juni 2023, hat 48 Seiten und kostet 15,00 Euro. Die ISBN lautet 978-3770404919

Die Abenteuer von Asterix und Obelix erscheinen im deutschsprachigen Raum bei Egmont Ehapa: www.egmont.de ; Die Mundartreihen sind als Teil der Egmont Comic Collection erschienen: www.egmont-comic-collection.de*

Hier gibt es die Dialekt-Asterixe bei Amazon*.

Mehr zum "Eich":