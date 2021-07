Selten, dass ein Angeklagter so offen und ehrlich vor Gericht seine Drogengeschichten einräumt, wie das ein 22-jähriger Arbeiter aus Neuenmarkt jetzt getan hat. Das machte sich gut vor Gericht und so kam der Angeklagte trotz einer Vielzahl von Drogengeschäften mit einer Bewährungsstrafe von neun Monaten davon.

Schuldig gesprochen wurde der Mann vom Schöffengericht unter Vorsitz von Nicole Allstadt wegen des Erwerbs von Drogen in 20 Fällen, wegen der Abgabe von Drogen an Minderjährige in drei Fällen und außerdem wegen des Besitzes von 15 Schuss Kartuschmunition. "Es ist schon auffallend, wie ehrlich Sie sind und wie offen Sie mit ihrem Problem umgehen", sagte die Vorsitzende Richterin zum Angeklagten.

Alle Vorwürfe eingeräumt

Zuvor hatte der über seinen Verteidiger Frank Stübinger aus Kulmbach erklären lassen, dass er sich schuldig im Sinne der Anklage bekenne und alle Vorwürfe eins zu eins einräume.

Der Angeklagte hatte Ende 2019 bis Anfang 2020 in mindestens 20 Fällen jeweils zwischen fünf und 13 Gramm Marihuana bei einem anderweitig Verfolgten zum Preis von zehn bis 13 Euro pro Gramm angekauft. Den Dealer hatte er über seine eigene Verwandtschaft kennengelernt. "Er war meine Quelle", gab der Angeklagte freimütig zu. In einem weiteren Fall hatte er von einem ehemaligen Arbeitskollegen unentgeltlich eine kleinere Menge Marihuana angenommen.

Am schwersten wog jedoch der Vorwurf, einem unter 18-jährigen Schüler in drei Fällen jeweils zwei Gramm Marihuana verkauft zu haben. Der Schüler habe ihn gefragt, ob er etwas besitze, da habe er es ihm halt gegeben, sagte der Angeklagte. Finanziellen Nutzen habe er daraus keinen ziehen wollen. "Ich habe es mehr oder weniger zum Einkaufspreis weitergegeben."

Nicht wissen konnte der Angeklagte zu diesem Zeitpunkt, dass die Abgabe von Drogen an Minderjährige ein Verbrechen ist. "Der Gesetzgeber wollte damit deutlich machen, wie ernst die Gefährdung von Kindern und Jugendlichen durch Betäubungsmittel ist", musste er sich jetzt von der Vertreterin der Staatsanwaltschaft erklären lassen.

Abstinenz und MPU sind Pflicht

Nach seinem Konsumverhalten befragt gab der Angeklagte auch noch offen und ehrlich zu, zuletzt vor eineinhalb Wochen einen Joint geraucht zu haben. Wegen Drogen und auch wegen Alkohols hatte er bereits seinen Führerschein abgeben müssen. Nun will er ihn wieder zurück. Leicht wird das nicht, denn er muss dafür eine Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU) machen, die wiederum ein Jahr vollkommene Abstinenz voraussetzt.

Nachdem sowohl die Anklagevertreterin, als auch Verteidiger Stübinger auf neun Monate mit Bewährung plädiert hatten, war es für das Schöffengericht ein Einfaches, das richtige Strafmaß zu finden. Der Angeklagte muss außerdem 2500 Euro als Geldbuße an die Jugendwerkstatt der Geschwister-Gummi-Stiftung überweisen und Kontakt zur Suchtberatungsstelle aufnehmen. Ihm wird jeglicher Drogenkonsum verboten, was er durch regelmäßige Drogenscreenings, also Haar- und Urintests, nachweisen muss. "Vor allem Ihre Ehrlichkeit war ein Bonus, der sich in der Strafzumessung niedergeschlagen hat, damit haben Sie sich die Bewährung verdient", sagte Richterin Allstadt zum Angeklagten.